Kristy Shen, aos 31 anos, decidiu que queria mudar a sua vida. Depois de conseguir juntar um milhão de dólares (808 mil euros), em 2014, reformou-se para viajar pelo mundo com o marido, Bryce.

Com uma vida stressante em Toronto, no Canadá, Kristy e o marido trabalhavam com tecnologias de informação e estavam a juntar dinheiro para comprar uma casa. Cansados da rotina, começaram a pesquisar sobre investimentos – até que descobriram uma forma de poupar um valor 25 vezes superior ao do salário.

Assim, Kristy e Bryce investiram o dinheiro que juntavam para a casa, enquanto continuaram a poupar. Quando alcançaram o milhão de dólares, decidiram criar um site para mostrar às pessoas como conseguir uma poupança – o Millenial Revolution, onde o casal conta a sua história.

Para Kristy, a reforma foi um "sinónimo de liberdade", refere o Lonely Planet. Apesar de visitar a família no Canadá todos os anos, o casal não tem uma casa definitiva – vivem, sim, a viajar pelo mundo.

"Por ter crescido numa família pobre na China, nunca pensei que isto poderia efectivamente acontecer. Quando imigrei para o Canadá pela primeira vez e o meu pai me deu uma lata de Coca-Cola, achei que aquela era a coisa mais preciosa do mundo e recusei-me a deitá-la fora. Se me tivessem dito em criança que viria a ser uma viajante milionária, teria pensado que eram todos loucos", disse.

"Viajar é muito mais barato do que a maioria das pessoas pensa. Na verdade, descobrimos que viajar até nos faz economizar, já que temos menos gastos do que se vivêssemos numa casa no Canadá. Adoro esta vida e não desistiria por nada", contou a reformada.