Dois dias a saborear o que o Douro tem de melhor

Desde abril que as principais quintas da região começaram a desconfinar, trazendo novidades no bico e uma vontade enorme de proporcionar aos seus visitantes passeios, provas e estadias que lhes façam celebrar o prazer de poder voltar a viajar. Neste roteiro de dois dias, não só lhe indicamos algumas quintas que o receberão com hospitalidade – das clássicas às familiares, passando pelas que arrojaram no estilo contemporâneo – como também lhe sugerimos atividades que o farão conhecer a fundo o Douro vinhateiro, seja sobre carris, a bordo de um barco ou à mesa.



Esta e outras histórias de Portugal e do mundo podem ser descobertas em sabado.pt/viajante