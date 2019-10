De uma antiga casa e vacaria se fez um pequeno mas ambicioso projeto turístico. A discrição da fachada não poderia contrastar mais com o conforto, o bom gosto e o luxo (sem ser ostensivo) que encontramos numa rua sem história, onde o tradicional e o moderno se cruzam e somos recebidos por tetos altos abobadados, tijoleira antiga e paredes caiadas.Eis a Casa do Xão , antigas instalações agrícolas de uma família com raízes em Serpa. Onde antes se alimentavam as vacas fizeram três das cinco suítes, estas com acesso direto ao pátio que liga a um jardim fértil em ciprestes, laranjeiras, oliveiras e alfarrobeiras - a dividir as duas áreas está o refrescante tanque com a bica que nunca para de jorrar água (em circuito fechado). Convém ir com cautela: durante a estadia é real o risco de não querer deixar a Casa do Xão e assim falhar as atrações gastronómicas de Serpa, como a cerveja que parece nunca perder pressão da Lebrinha, misterioso caso de terroir aplicado à imperial - é preciso prová-la para se perceber.Bem fomos avisados de que vegetarianos e abstémios não teriam muito com que se entreter nesta "terra forte". Enraizadas na tradição e sem medo de cultivar excessos, as cozinhas serpenses são um deleite para o paladar tanto quanto a perdição na balança - um preço que estávamos, ainda assim, dispostos a pagar.No Café Engrola, perto dos limites da cidade, o tomate foi serventia da casa: à excelente tomatada alentejana junta-se o gaspacho bem fresco, depois de uma entrada farta de fígado, queijos de cabra, enchidos e orelha de porco.Já no criativamente batizado O Alentejano, uma ligeira variação das entradas do costume - torresmos, paio ou queijo de Serpa - dá lugar a algumas das magníficas sopas da região, a de tomate à alentejana ou a de cação de coentrada, sempre regadas a vinho serpense: o ríspido Encostas do Enxoé, branco e tinto, ou o mais suave Pulo do Lobo, monocasta Syrah.O restaurante é uma das marcas da Praça da República, coração da cidade onde o ritmo é pouco expedito (o sol ímpio não ajuda) e em torno do qual se concentram algumas das suas maiores atrações. Um impressionante projeto de valorização do património cultural, a Galeria de Arte Contemporânea, a um par de curvas da praça, exibe um conjunto respeitável de obras de artistas reconhecidos - Maria Helena Vieira da Silva, Cruzeiro Seixas ou Manuel Bentes - e outros de menor renome cujo ponto de contacto é a exploração do imaginário paisagístico alentejano.Mais adiante, o Museu do Relógio é, segundo os próprios locais, o "pride and joy" de Serpa, com a maior coleção privada de relógios mecânicos de cuco, de bolso, despertadores, cronógrafos ou de sol - mais de 2.600 exemplares no total - e uma visita guiada surpreendentemente interessante. No Castelo de Serpa, o seu maior marco arquitetónico, o Museu de Arqueologia, leva-nos numa viagem através de objetos que ajudam a reconstruir os períodos paleolítico, romano ou árabe na região; à saída, aproveite para subir ao topo das muralhas do castelo, para uma vista panorâmica da cidade.Na Casa do Cante, dedicada à preservação da tradição alentejana sagrada Património Imaterial da Humanidade da UNESCO, aprendemos um pouco mais sobre a cultura da prática e a sua transmissão intergeracional, e ainda que tenhamos perdido o célebre Grupo Coral e Etnográfico da Casa do Povo de Serpa, anotámos as épocas altas do cante para que não caia no mesmo erro: apareça na Páscoa, no 25 de Abril ou durante o mês de Novembro e encontrará a cidade em festa, com o cante como atração principal.Neste aspeto, temos mais sorte na nossa visita à vila vizinha de Pias, a cerca de 20 minutos de carro, onde, na Taberna dos Camponeses de Pias, somos recebidos com uma inspirada sessão de cante de alguns membros - os que por lá encontrámos a almoçar, no fundo - do Grupo Coral com o mesmo nome. Um dos pontos altos da viagem, brindado por uma refeição igualmente prazerosa, cortesia d’O Adro, que não nos fartamos de elogiar: pratos de sopa de peixe do rio, pezinhos de coentrada e cozido de grão são cada um mais delicioso que a anterior.Antes da despedida de Pias, sobra tempo para visitar a adega e o museu dos Vinhos Margaça (Sociedade Agrícola de Pias), onde, além de uma visita guiada aos seus 50 anos de produção de vinhos, há uma prova de algumas das suas marcas de destaque - os jovens, frescos e frutados Villa Pias branco e rosé, ou o mais áspero Igreja Velha tinto - por um preço que varia entre os €5 e os €12.Para os amantes de vinho há ainda o projeto de enoturismo da família Sousa Otto. Na Herdade do Vau, acessível por um caminho de terra ao longo da margem do Guadiana, pode fazer as provas de vinho a meia dúzia de metros da vinha. O local, que não hesitaríamos em descrever como "no meio do nada", é a materialização da paz e do sossego na paisagem alentejana, onde um serviço de hospedagem descomplexado (com quartos espaçosos e confortáveis e um ambiente que somos persuadidos a chamar de familiar) convive com a microprodução do primoroso e complexo Riso, que busca menor teor alcoólico e mais acidez natural e vem nas variedades branco (Alvarinho, Arinto, Verdelho, Antão Vaz), tinto (Touriga Nacional, Alfrocheiro, Syrah e Sousão) e tinto Reserva (Touriga Nacional e Sousão, com 16 meses de estágio).E porque o Baixo Alentejo não é só comer e beber, experimente, como complemento, alguns dos passeios que a região tem a oferecer. E porque não uma volta de barco pelo Alqueva? A Amieira Marina gaba-se de ser o único local no País onde se pode conduzir um barco a motor mesmo sem carta - e os chamados houseboats, com quartos, mesas e cadeiras e deck para banhos de sol, estão perfeitamente equipados para uma tarde de sonho, com direito a mergulho opcional no rio.Aos mais audazes, a Emotion proporciona interessantíssimos passeios de balão de ar quente, nos quais, a 300 m de altitude, a planície alentejana se revela em todo o seu esplendor. O preço a pagar pode ser alto para alguns - além dos €150 por pessoa, é preciso estar pronto e no local de descolagem às 6h da manhã -, mas a recompensa é desfrutar de cerca de uma hora de tranquilidade absoluta ao nascer do sol.