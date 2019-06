São cada vez mais os portugueses que adquirem caravanas. Só no último ano deu-se um aumento de 16,9% no registo de novas caravanas em Portugal. E atendendo a este aumento, a Indie Campers (empresa de aluguer de caravanas) decidiu divulgar um manual com algumas boas práticas de caravanismo, destinado a todos os caravanistas. As principais boas práticas a ter em conta? O respeito pelas comunidades locais e proteção dos ecossistemas.





"A preocupação da Indie Campers com as boas práticas de caravanismo é algo que nos tem acompanhado desde o início, sendo que consideramos importante a realização de práticas de sensibilização para este tema, sobretudo com este tipo de férias a crescer em Portugal e na Europa", afirma Hugo Oliveira, diretor da Indie Campers, citado em comunicado.

Veja abaixo quais as boas práticas sugeridas pela empresa:





- Planeie onde quer ficar em antemão, mas não se esqueça de ser fleível. Pode ser desagradável estar às 3h00 à procura de um sítio onde possa deixar a caravana para pernoitar (e tenha atenção quando deixar a caravana em sítios inclinados. Pode ter o azar de a ter de voltar a estacionar);



- Caso pare junto de uma localidade, tenha atenção ao barulho. E há muitos centros onde já é proibido pernoitar com a caravana, não se habilite a uma multa;



- Proteja ao máximo o ecossistema, evitando prejudicar animais e plantas. E já agora, cuidado ao deixar restos de comida, ou comida fresca de fora da caravana durante a noite, pode atrair animais selvajens;



- Evite "abrir as janelas e portas da sua casa". Pode atrair olhares indesejados.



Dados da European Caravan Federation revelam que em 2018 houve um aumento de 12,9% no registo de novas caravanas na Europa, com todos os países, à exceção da Suíça, a registarem aumentos face a 2017. Só em Portugal, o número de novas caravanas aumentou 16,9%, revelando que existe uma adesão crescente à pratica de caravanismo no nosso país, refere o comunicado da Indie Campers.