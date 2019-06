Capa edição 789

Viajar era como uma "doença", um "vício" que comparava com o do filatelista, que começa por guardar os selos da correspondência que lhe enviam e acaba por querer estampas do mundo inteiro. "Viajar com certa assiduidade por muitos países da Europa produz o effeito que, à maneira do vício, ataca todos os colleccionadores das raridades", escreveu em 1903 na Gazeta dos Caminhos de Ferro (GCF), revista quinzenal que fundou em março de 1888 e dirigiu até 1923, ano da sua morte.Em 1903, fez a sua maior viagem ao Oriente, tendo sido o primeiro passageiro português no Transiberiano, a mais longa linha ferroviária do mundo. Mendonça e Costa atravessou a Europa e a Ásia até Tóquio, num percurso de 36.291 quilómetros, em que utilizou o comboio e o barco, descrevendo as cidades, os transportes, os hotéis, os habitantes, a paisagem, a história, os costumes e a cultura.Em 1907, Mendonça e Costa publicou a 1ª edição do Manual do Viajante em Portugal, com 260 páginas. Ele queria que o País atraísse turistas e sair da crise: "Tudo pela Pátria."