É fazer as contas: nem a vida são só dois dias nem o Carnaval são três. Na verdade, o que se aproxima é a oportunidade ideal para uma escapadinha de quatro dias.Se ainda não marcou nada não se sinta pressionado, pense neste trabalho dacomo uma grande lista telefónica e o melhor guia de viagem. Tem filhos pequenos que não sabe como entreter mais de dez minutos? Temos para si 10 hotéis que se tornaram profissionais na arte de desenvolver atividades para os miúdos.Não quer ouvir falar em crianças, só em namoro? Mesmo sabendo que o romance é um estado de espírito, escolhemos 10 hotéis super acolhedores e com vistas deslumbrantes. E se acha que está é a precisar de 48 horas de massagens, não tema - também encontrámos os melhores spas dentro de hotéis.Por fim, é daquelas pessoas que gosta de passeios mas aprecia sobretudo a sua vertente gastronómica? Não vá mais longe. E se para si férias só são possíveis no meio da natureza, bom, está no sítio certo.