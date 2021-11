A Regaleira: aqui nasceram as francesinhas

As mais lidas GPS

O histórico restaurante reabriu na rua de sempre, depois de mais de dois anos de incerteza. A francesinha original, aquela que deu origem ao fenómeno na cidade do Porto (e não só), continua a ser servida tal e qual como Daniel David da Silva a inventou, em 1952. Fomos conhecer-lhe a história.

O restaurante, inaugurado em 1934, encerrou em 2018 na sequência de negociações com um grupo hoteleiro. Reabriu em julho

No dia em que A Regaleira voltou a abrir as portas, a emoção foi grande. Toni, empregado histórico de 62 anos, não esconde que o coração se agitou quando começaram a aparecer os clientes da velha guarda. “Quase todos são amigos. E os que não são, acabam por ficar”, diz com o seu bigode sorridente.