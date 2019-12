Num certo hospital do País, José Sócrates cruzou-se com Dr. Pérolas. O principal arguido da Operação Marquês observou a estrela das redes sociais durante 15 segundos. O médico pensou: "Big brother is really watching you". Estremeceu. Teria Sócrates descoberto a identidade do autor da página Pérolas de Urgência? Quando chegou a casa, Dr. Pérolas telefonou a alguém para contar o sucedido. No momento seguinte ao telefonema, tocaram à campainha. Dr. Pérolas assustou-se, quase bateu com a cabeça no teto. Abriu a porta e suspirou de alívio: afinal era só o senhor das pizzas.

Pérolas de Urgência é isto: humor no Facebook (65 mil seguidores), no Instagram (10.700) e na blogosfera, para retratar um Serviço Nacional de Saúde (SNS) a afundar como "o Titanic em câmara lenta". Mistura fragmentos da vida de um médico da "patrulha da noite" das urgências a ganhar mal (8 euros à hora) e a comer ainda pior (além de ávido consumidor de pizzas, não resiste a hambúrgueres, croissants de chocolate, bolas de Berlim, gelados e Oreos).





