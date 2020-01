Era uma pequena e banal notícia sobre mais um incêndio de verão, acompanhada de uma fotografia de um homem em esforço, de mangueira em riste, tentando combater o fogo em calções de banho e t-shirt. Era um popular, mas não era um popular qualquer. A notícia é de julho de 1992 e o homem era António Simões de Almeida, ilustre membro da família que nesse mesmo ano acabara de remodelar o famoso hotel Lapa Palace, em Lisboa. Simões de Almeida – que tinha também o Hotel Albatroz, em Cascais – combatia um fogo na Quinta da Marinha, condomínio de luxo onde morava. "Ficou com a casa rodeada de fogo e nem esperou pela chegada dos bombeiros para deitar as mãos à obra", diz a notícia, que acrescentava: "A Luísa não ganhou para o susto".





António Simões de Almeida Foto: Nereu Alves

A fotografia daquele incêndio com aquele morador a combatê-lo, mais aquela referência à "Luísa" (assumindo que o leitor sabia perfeitamente que se tratava da mulher de António Simões de Almeida) só podiam ter aparecido num local naquela altura: a OLÁ!, a revista que vinha com o jornal Semanário e que marcou uma era.A OLÁ! arrancou a 31 de outubro de 1986 e durou até 2009, mas o seu cunho distintivo foram os primeiros anos. Até mais ou menos 1995 foi o que a notícia de António Simões de Almeida a apagar o fogo ilustra bem: uma espécie de diário de bordo dos ricos – ou das elites –, aquilo a que hoje se podia chamar uma newsletter, ou um grupo numa rede social. À referência à "Luísa" mostra a existência de um circuito fechado de pessoas, que ainda assim se mostrava nas bancas.



Na edição anterior da revista, falava-se da "Champas", ou seja, Teresa Champalimaud [sobrinha do empresário António Champalimaud], que entre cocktails, festas e viagens, adorava passeios "no barco do Tó Simões de Almeida pelas águas do Bugio".



Um universo de 120 apelidos

Festas de aniversários em casa, caçadas às perdizes, férias no Ancão, almoços no Gigi, brincadeiras na piscina da Quinta da Marinha, festas nas discotecas, bailes de debutantes, touradas, casamentos, chás com amigas, partidas de golfe e de bridge, corridas de galgos e de carros antigos, raides hípicos, vernissages e cocktails. Tudo com fotos, com acesso livre, dado e desejado à revista. Nunca antes, e nunca mais depois, as elites portugueses se mostraram de tão perto como naqueles dez anos de apogeu da OLÁ!.



O historiador António Araújo escreveu em 2014 um ensaio no seu blogue, o Malomil, intitulado "A cultura de direita em Portugal", onde dizia que a OLÁ! "era um sinal muitíssimo expressivo de que, na ressaca do 25 de Abril, os ricos ‘saíam do armário’, (...) e deixavam de ter vergonha em ser ricos".





O primeiro número da revista

Em 1986 aparecia na OLÁ! uma quase desconhecida Cinha Jardim, na altura com trinta anos, casada ainda com o empresário Raul Leitão. Vai ser presença assídua na revista. Vamos vê-la em 1994, já divorciada, numa tourada com Pedro Santana Lopes. Mas Cinha e Santana, que fariam as delícias da concorrência nas décadas seguintes, estavam longe de ser o core business da OLÁ!.Contando os apelidos que apareciam nas legendas das fotos, eram cerca de 100 famílias, que se moviam sobretudo no eixo Lisboa-Cascais-Sintra. Acrescente-se o lado monárquico: a Casa de Bragança e dezena e meia de famílias de duques, marqueses, condes, viscondes e barões (a marquesa de Lavradio foi a capa nº1).



Finalmente, os políticos em voga, mais toureiros, fadistas, grandes famílias do Douro e estrelas de televisão (ou seja, Herman José, que tinha sangue alemão e uma educação de bem – o título de uma entrevista à OLÁ! em 1992 era "Sou muito snob!").



Tudo somado, era uma elite de pouco mais de 120 apelidos a darem o grito do Ipiranga. Estavam felizes, sentiam-se livres, não tinham medo de serem apelidados de fascistas. O PREC tinha passado, a CEE já tinha chegado, o imobiliário, as obras públicas, as privatizações e a Bolsa estavam a fazer novos milionários e os velhos ricos já tinham regressado do exílio – Champalimaud, Espírito Santo, Mello, Ricciardi, Roquette, Queiroz Pereira, Rebelo de Sousa, Cupertino de Miranda e tantos outros, agora em grande estilo na OLÁ!.



As páginas da OLÁ! eram cor-de-rosa no sentido alegre e feliz do termo. Havia um certo descontrolo genuíno e inocente, que nunca mais se viu. As fotos mostravam pessoas de apelido sonante a fumar, de copo na mão, de pernas para o ar em brincadeiras na piscina, sentadas à mesa com comida nos pratos, com pés em cima dos sofás, a posar na praia de quadris escancarados, de sungas minúsculas ou camisas abertas quase até ao umbigo.





Lili Caneças em 1987

Não havia crimes, funerais ou divórcios. Naquele julho de 1992 a OLÁ! escrevia como a "Champas" se divertia, mas jamais pensara escrever que meses antes o seu tio João (o sexto filho do empresário António Champalimaud) fora assassinado por um antigo caseiro.Não era qualquer um que aparecia. Lili Caneças raramente se via – não era "de famílias", e isso ditou-lhe um quase total ostracismo. Um dos repórteres fotográficos da revista na altura, Filipe Jorge Pombo, diz àque "tinha ordens" para não a fotografar. Apesar de estar residente e ativa em Cascais, no centro da ação, nos primeiros dez anos da OLÁ! só a vimos em duas fotos, ambas em pose discreta – numa delas está com José Castelo Branco, ele mesmo, ainda na sua fase low profile e exercendo funções de marchand.



O problema de Lili Caneças não era só família. Era tão intrusa no meio como Cavaco Silva (filho de um gasolineiro de Boliqueime) ou Tomás Taveira (filho de um operário da Picheleira, que vivia numa casa tão pobre que a pia era na cozinha). Mas o primeiro tinha estudos, carreira e poder; e o segundo tornou-se arquiteto (de estilo duvidoso, pese embora), desenhou as Amoreiras e era dono da discoteca da moda, o Bananas. Lili Caneças era uma anónima chamada Maria Alice Monteiro que nascera na Guarda e casara com um rico. Não chegava.





Maria Helena Costa, jornalista da OLÁ na altura, confirma esse veto, e acrescenta outro. "Era Vitor Cunha Rego, director do Semanário, quem mais defendia a sua 'menina'. Era ele quem aprovava as capas da Olá! e ali só entrava quem ele autorizava. Lembro-me de uma famosa capa com uma senhora muito conhecida e cuja foto tinha sido tirada no concerto de Tom Jones, que estava linda e divertida. Mas que me valeu um valente admoestação. É que a dita foto era de Margarida Prieto, personagem que Vitor Cunha Rego não considerava digna de uma capa da Olá! Portanto, não era só a Lili Caneças que não entrava..."



Lili Caneças só começou a aparecer na segunda metade da década de 90, quando nasceram a Caras e a VIP e o social perdeu balizas. Mais do que isso, a festa democratizou-se e deixou de ser sinal de status – o que levou os colunáveis da OLÁ! a fecharem-se, para não se confundirem. Essa seria depois uma das razões para o declínio da OLÁ!.



Inspiração na ¡Hola!, rampa de lançamento da Máxima

Ainda mais que o jornal onde se inseria, a OLÁ! era uma revista de direita, snob, elitista, conservadora, marialva, republicana mas amiga dos monárquicos. Um terreno que o jornal O Independente, fundado em 1988, vai também pisar – com uma ou outra nuance. Não é por acaso que Paulo Portas sai do Semanário, onde era colunista e jornalista, para co-fundar O Independente e que os dois jornais vão andar a trocar galhardetes ao mesmo tempo que combatiam o Expresso. Eram duas direitas em confronto.



O Semanário, fundado, entre outros, por Marcelo Rebelo de Sousa, José Miguel Júdice, Daniel Proença de Carvalho e Vítor Cunha Rego era a direita mais próxima do centro, ou seja, mais PSD – e sobretudo mais PSD de Cascais (o PSD cosmopolita e glamoroso de Júdice e Marcelo) e menos o PSD do norte, pesado, sóbrio e industrial. Era uma revista que ressuscitava o ainda fresco Bloco Central de 1983-85: basta ver que o diretor, Vítor Cunha Rego, era um dos fundadores do PS, e que Proença de Carvalho também era PS.



Carlos Oliveira Santos, chefe de redação da OLÁ! de 1987 a 1989 diz à SÁBADO que a revista criou um novo estilo e mostrou "uma direita alegre". Sobre quem aparecia nas páginas, lembra-se que "era tudo visto ao microscópio, tanto em apelidos como em estilos", não só pelo diretor como por Fátima Cotta, na altura mulher de Júdice e uma das almas do projeto. Oliveira Santos diz que o produto era tão bom e distintivo que a publicidade "era uma loucura". Os anúncios eram de carros, restaurantes, projetos imobiliários, perfumes, roupas, portões de garagens, roupeiros, produtos para piscinas e jardins.





O artigo da Time em 1988

A OLÁ! – cujo nome é um óbvio decalque da espanhola ¡Hola! – fazia parte da Edipress, cujo presidente do Conselho de Administração era Marcelo Rebelo de Sousa. O atual presidente da República diz à, numa conversa ao telefone, que "a revista expressava a transformação que tinha havido na sociedade portuguesa, em que as elites não eram já as salazaristas, eram as elites emergentes dos anos 70 e 80". Acrescenta que recebia reclamações de amigos e conhecidos de Cascais. "Questionavam a escolha das fotos, ou o facto mesmo de aparecerem. Ou questionavam por que é a revista preferiu dar importância àquele evento e não a outro." AcrescMarcelo diz que reportava as queixas à direção e que a OLÁ! "serviu essencialmente como plataforma de lançamento da Máxima", em 1988. Esta informação carece de alguma contextualização. Ainda que a Olá! dedicasse muitas páginas ao lançamento e ao primeiro aniversário da Máxima (não esquecer que pertenciam na altura ao mesmo grupo), eram produtos diferentes, tendo a sua primeira diretora, Madalena Fragoso, afastado a sua revista do universo da Olá!.O impacte da Olá! foi tão grande que a 8 de fevereiro de 1988 a Time tinha uma página sobre os novos tempos portugueses e fazia várias referências à OLÁ! e ao que mostrava da sociedade emergente. Tomás Taveira era citado: "É tempo de viver e tirar partido da vida."



Os tiques de classe viam-se à vista desarmada nos textos. Os superlativos absolutos sintéticos estavam por todo o lado: "elegantíssima", "concorridíssimo", "cultíssimo", "brilhantíssimo", "afinadíssimo", "originalíssimo". Ou os ótimos: "ceia ótima", "a sua saúde é ótima", "foi servido um ótimo pequeno-almoço". O "simpático" e as "simpáticas" também apareciam imenso, assim como o imenso: "imensos lugares reservados", ou "levaram imensos amigos".



Maria Helena Costa ri-se hoje desse tipo de linguagem. "O Vítor Cunha Rego [diretor] odiava estes adjectivos, mas não se imagina a dificuldade de escrever um texto sobre coisa alguma! Era difícílimo! Uma vez, ao escrever uma reportagem de uma caçada, resolvi focar-me num dos cães, que além de ser inteligente, era de uma rapidez extrordinária. É claro que me referia ao cão pelo nome. Bem, o que fui gozada pelos colegas que só escreviam sobre coisas sérias!"



Até os colunistas cimentavam as classes. Manuel Luís Goucha tinha uma página de gastronomia. Em 1988, dizia, a propósito do alho: "Saiba das virtudes do alho, antes de torcer o nariz ao fedor de certos burgessos endinheirados." Ou sobre o bacalhau: "Lá vai tempo em que dos pobretes era fiel amigo." Em 1988, a página vinha assinada por um Mello Lapa (soa a pseudónimo, mas não necessariamente de Goucha) onde se dizia: "Há quem chame ao tamboril a lagosta dos pobres." O actual apresentar da TVI não respondeu ao contato da SÁBADO para falar sobre a Olá!.

Muito mais contundente era Margarida Rebelo Pinto, que começou a escrever na OLÁ! em 1994, tinha 29 anos. Entre considerações sobre os direitos das mulheres nos tempos "de antigamente", revelava-se possessa com os novos ricos (das "construções baratas com fatal inspiração taveirística") e também com os "novos pobres". Havia ainda a "plebe rústica exaltada": "De todas as espécies de portugueses que recentemente começaram a pulular a nossa sociedade, [é] a que mais me enerva, me cansa, me espanta e me exaspera. (...) É um subproduto da plebe, uma declinação infeliz de alarvidade e rusticidade que nenhuma plebe por mais boçal e simplória que fosse jamais exibiria."

Aparecer na revista era sinal distintivo. Filipe Jorge Pombo recorda-se que havia imensos convites e que era um "homem da plebe que de repente estava na casa da elite, tive de perceber como elas falavam, tive de aprender a vestir e a estar". E a gerir um ou outro ego, como o caso de "um barão que queria que o tratasse por Dom, porque era monárquico. Recusei, disse-lhe que era republicano."



A revista tinha uma pequena rede de colaboradores, alguns avençados, que faziam parte do jet set. Faziam a ponte entre as famílias e a revista, ajudavam a alimentar a Meia Desfeita (a rubrica de mexericos e indiscretos), auxiliavam a identificar pessoas nas legendas, informavam-se sobre o que se ia passar.



"No início, contávamos apenas com os convites que nos chegavam para as mais diversas ocasiões e com a preciosa ajuda de algumas senhoras de sociedade que nos indicavam algumas das festas que iam acontecer. Apenas duas senhoras eram pagas. Uma em Lisboa e outra no Porto. E a propósito de Porto, gostaria de esclarecer que as portas da sociedade nortenha eram muito mais fechadas. Só por isso é que, inicialmente, não havia tantas reportagens no norte", recoda à SÁBADO Maria Helena Costa.



Nereu Alves era um dos fotógrafos da revista (hoje, com 51 anos, está no Brasil, de onde é natural) e diz à SÁBADO que a OLÁ! "era tratada de passadeira vermelha, as pessoas abriam a porta de casa, tudo o que publicávamos virava moda, havia muitos novos ricos na altura que ligavam para a revista a perguntar onde comprar um vestido que tinham visto nas fotos."



E acrescenta Maria Helena Costa: "A partir de certa altura não conseguiamos responder a todos os convites. Éramos nós que escolhíamos as festas, os entrevistados, as caçadas, tudo! Sem qualquer interferência exterior. Havia quem estivesse disposto a pagar fortunas para que as fotos do casamentos dos filhos, ou o baptizado dos netos, etc. Nunca aceitámos rigorosamente nada. Mas chegou-me aos ouvidos que uma determinada fotógrafa que colaborava com a Olá, recebia dinheiro."



Acontecia também a revista receber fotos, prontas a publicar. Há pelo menos dois casos em que se percebe que as fotos foram enviadas para a redação. Em 1989, "a família Rebelo de Sousa juntou-se após dezasseis anos para comemorarem o Natal. A ceia decorreu na casa da Rua de S. Berardo, onde se reuniram as três gerações da família." E as imagens mostravam o patriarca Baltazar com os três filhos, as mulheres e os filhos.



Antes, 15 de junho de 1988, data que consta numa carta batida à máquina e enviada por Herman José à OLÁ!. "Caro amigo, em meu nome, e em nome da restante família ‘Perdição’, venho agradecer-lhe o carinho com que nos tratou. Aproveito também para lhe enviar uma reportagem do almoço de despedida da equipa, no mesmo dia em que foi ‘suprimida’ a entrevista histórica do 10º Humor de Perdição. Sem mais, e até uma próxima bronca."



Herman faz referência à célebre censura da RTP ao programa, que brincava com referências históricas da nação. As fotos mostram o humorista e amigos na casa de Azeitão. Muitos jovens, estão lá Ana Bola, Maria Vieira, Raul Solnado, São José Lapa e Lídia Franco. Ao fundo, numa das imagens, há uma mulher a fazer topless. Vamos ver todos os anos o seu aniversário na revista (em 1994, foi "no seu andar na Lapa" e na capa aparecia Herman com Amália Rodrigues). Em 1995 está no seu iate em plena marina de Vilamoura. "E como não reparar no Bentley preto descapotável onde Herman se passeia com ar de miúdo reguila pela marina." Eram outros tempos e mentalidades.



Uma mulher, hoje quase cinquentenária, recusou à SÁBADO comentar a festa dos seus 18 anos que apareceu na OLÁ!. Diz que foi "uma tia" que enviou as fotos (na verdade elas estão assinadas por uma das fotografas da revista) e que não quer associar o seu nome "a uma revista cor de rosa". Outra personalidade teve o seu casamento na revista e também não quer agora associar-se ao caso. Diz à SÁBADO que as fotos foram "tiradas sem autorização", apesar de aparecer a posar no carro com a noiva. Dois exemplos de como o termo jet set perdeu prestígio.