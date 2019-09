A rainha das festas do jet set

Demora três meses a organizar cada baile. Gilda Paredes Alves escolhe a orquestra, as atrações musicais, o menu e a decoração. Tudo ao pormenor. O próximo é o baile de Natal, a 14 de dezembro, no Ritz, onde vai receber entre 240 e 280 convidados, por isso marcou encontro com a Sábado naquele hotel de Lisboa.

Este é o sétimo ano que a empresária lança este baile solidário, em que as pessoas se vestem a rigor para se divertir e contribuir para uma causa. A receita da festa reverte sempre para a comunidade Vida e Paz, instituição de apoio aos sem-abrigo. "Jantar + dançar = ajudar", é o slogan das minhas festas", diz Gilda, no seu sotaque madeirense, apesar de se ter mudado para o continente há mais de 40 anos.



Gilda Paredes Alves organizou o seu primeiro baile vai fazer 20 anos, em maio próximo. Era o Baile da Flor, presidido pela duquesa de Bragança, no Hotel Ritz, com 280 convidados. "Estávamos no ano 2000 e o mundo era muito cinzento. Faziam falta momentos de glamour e há muito que pensava em preparar uma noite para as pessoas se vestirem a rigor, e se divertirem. Foi um sucesso até hoje. Já são duas décadas a ajudar instituições porque gosto e me faz sentir bem. Já não passo sem isso", revela.