“O nacionalismo nunca nos deixou. Apenas ficámos inconscientes dele”

Escreveu o livro mais recente, Guerra e Paz, Uma História Política do Mundo (Ed. D. Quixote) porque sentiu que as obras sobre diplomacia que usava nas aulas começavam todas nos séculos XVII ou XIX, um período dominado pelo Ocidente. Isso, diz, provoca uma visão parcial do mundo e dificulta a compreensão entre povos. Nesta entrevista, analisa a tensão entre o Ocidente e a China e a Rússia e explica como a Europa pode estar a entrar numa decadência irreversível.O mundo foi sempre uma selva. Por vezes, grandes civilizações criam um espaço de tranquilidade, mas raramente dura muito. Mesmo quando dizemos ter paz, ela costuma significar algo completamente diferente para outros. A Pax Romana, as dinastias chinesas ou a Pax Americana foram períodos de prosperidade para os que estavam no centro do império, mas de abuso e exploração para os da periferia. Harmonia, normalmente, significa hierarquia. Por isso os poderes na periferia enfrentam sempre os do centro para mudar a balança de poder. É o que vemos hoje com a China e os EUA.Poder e modéstia. No fim da linha, a paz é sobre a capacidade de defender o nosso modo de vida e isso requer poder. Quando o equilíbrio de poder se altera há tensão. Mas mesmo que se tenha poder, ele deve ser usado com sabedoria, não entrar em guerras imprudentes, como fizemos nas últimas décadas, não se tornar arrogante, não gastar o poder económico nos concorrentes, como a UE também fez com a China e a Rússia. Enriquecemos os nossos rivais e agora estamos nervosos.Temos esta ideia romântica de a Rota de Seda ser uma avenida para a cooperação e as trocas culturais. Bem, a Rota da Seda, através da história, estava alinhada com fortalezas. Onde quer que haja comércio, os Estados vão querer controlá-lo. A conectividade, seja ela por mar, terra, ou, atualmente, pela Internet, é crucial para o poder. Em relação à democracia, a história recente mostra que o comércio não é seguido pela democracia. Olhe para a China e para a Rússia. Trocamos mais, eles tornam-se menos democráticos.Não. Porque é que o nosso tempo seria diferente? O comércio não nos impede de voltar às políticas de poder mais duras. A democracia criou o Brexit, Trump e Bolsonaro. A destruição em massa também não impediu os países de irem para a guerra. É a assunção de que as grandes guerras de poder se tornaram improváveis que as tornam mais prováveis.Se considerar o custo financeiro, certamente. É a segunda mais cara desde a II Guerra Mundial (GM) e matou meio milhão de pessoas. É também importante porque esgotou o Ocidente, criou novos inimigos e tornou a população avessa ao poder militar.Os terroristas têm muitos objetivos: no caso do Estado Islâmico (EI), subverter o Estado sírio e o iraquiano, corrigir a discriminação sunita, enriquecer através do crime organizado... Mas um objetivo é enfraquecer o Ocidente e nesse sentido foram bem-sucedidos. O terrorismo não desaparecerá. A raiva contra o Ocidente no mundo islâmico também vai aumentar. Cerca de 10% da população do Médio Oriente e Norte de África simpatiza com o terrorismo. Se, desses, considerar que 1% está pronto a lutar, terá uma força de meio milhão. Não estamos a derrotar o terrorismo, estamos a reprimi-lo.É o melhor dos mundos e o pior dos mundos, como Dickens diria. Já estivemos aqui. Pense em Keynes, que se descrevia a beber chá em Londres e a beneficiar de todas as coisas boas do mundo a poucos anos da II GM. O principal problema da Europa é que nos preocupamos, mas não fazemos nada. Olhamos com medo para o Sul, mas abandonamo-lo e criamos um vazio de poder onde o extremismo e outros males se alimentam. Olhamos com medo para a Rússia, mas deixamos Putin ganhar mais de 100 mil milhões por ano em exportações de gás. Ficamos chocados com os Estados do Golfo que financiam o terrorismo, mas enviamos-lhes armas e compramos o seu petróleo. Estamos preocupados com o aumento do poder da China, mas aceitamos os seus produtos baratos. Destruímos a nossa própria segurança. Isso é típico de uma sociedade rica e voltada para o interior. Chamava-se decadência.Sim. A política de poder não deve ser sobre abandonar os nossos ideais e tornarmo-nos oportunistas. Ela deve ser sobre aumentar o poder e a influência para preservar os nossos valores e ideais. Abandonar os valores é rendição e cobardia.O nacionalismo nunca nos deixou. Apenas ficámos inconscientes dele. No momento em que celebrávamos a globalização, foram feitos planos na China para tomar uma parte da nossa indústria e tecnologia; no Médio Oriente para lutar contra o liberalismo ocidental; na Rússia para repelir a influência europeia. A nossa globalização alimentou o nacionalismo em muitas partes do mundo mas durante muito tempo, os líderes chineses, os xeques e os reis fingiram nos fóruns internacionais, como Davos, que estavam a abraçá-la. Esses países juntaram-se à globalização para a mudar, não para se submeterem às nossas regras.Certamente. Há populistas no PE com interesses de negócios na China e financiamento da Rússia. Pense também nos conservadores britânicos a receber dinheiro russo, em Vicktor Orbán, a China a oferecer apoio a políticos de direita, antigos políticos como Gerhard Schröder e Jean-Pierre Raffarin que se tornaram fantoches de Moscovo e Pequim. Um político ou funcionário público deve servir a nossa sociedade, não os nossos rivais. Hoje há uma completa falta de patriotismo, lealdade e dedicação à sociedade. A forma como os nossos políticos sucumbem a investimento e a dinheiro da China, ao 5G da Huawei e ao gás da Gazprom ou do Qatar, não é muito diferente dos líderes africanos do século XV, que venderam os seus países por um punhado de vidros e sinos.Devemos começar por ler a oração fúnebre de Péricles. O líder ateniense enfatizou a beleza da democracia, mas também que ela requeria patriotismo. Uma democracia saudável requer um equilíbrio entre abertura, simbolizada pelo porto de Pireu, no caso de Atenas, identidade e um sentimento de pertença, pense no templo da Acrópole, e segurança, simbolizada pelas muralhas. Nas últimas décadas as nossas elites cuidaram dos portos mas esqueceram-se do resto. As grandes companhias viraram as costas à sociedade. As pessoas tornaram-se consumidores, não cidadãos. Trump tem razão quando critica os cosmopolitas que falam da harmonia no mundo mas falham em preservá-la em casa. Não estou a dizer que gosto das suas políticas mas não podemos ser abertos e inclusivos se não há segurança e um sentimento de pertença.Os atuais líderes pragmáticos ou as gerações passadas de líderes pragmáticos marcaram a história? O populismo é o produto de décadas de lideranças falhadas do centro político. Obama, por exemplo, prometeu conter a influência das grandes multinacionais, mas quem é que ele enfrentou? O comportamento desses políticos era mais civilizado mas faltava-lhes coragem. Agora temos coragem sem civismo. Estas gerações vão ficar na história como gerações decadentes, sem paixão cívica, que consumiram riqueza mas nada fizeram para a preservar. Arriscamo-nos a passar à história como a idade que lixou tudo para o Ocidente.O primeiro conselho que grandes pensadores estratégicos como Sun Tzu ou o indiano Kautilya davam aos seus governantes era para se preocuparem com o ambiente, porque todos os poderes dependem muito dele e dos recursos naturais. Vemos as alterações climáticas contribuírem para a violência, uma e outra vez: invasões dos Povos do Mar, dos Hunos, Mongóis e assim por diante. Não penso que hoje seja diferente. As forças que estão a crescer no Sul são um resultado de pobreza, crescimento demográfico e as alterações climáticas têm o potencial de destruir a nossa sociedade no que resta deste século, sobretudo se as combinarmos com a atual ausência de estratégia em relação à África e Médio Oriente. A migração em massa não vai continuar pacífica nas próximas décadas e não precisamos de pertencer à extrema-direita para dizer isso. O que estamos a fazer? Um lado quer salvar refugiados, outro quer construir muros e o centro político tenta ganhar tempo ao subornar líderes como o Presidente Erdogan.Gostava de salientar uma coisa: a armadilha da fortaleza vazia. Em tempos de incerteza, as sociedades ricas tendem a recuar e a esconderem-se atrás de muros. Mas no longo prazo os muros não resultam, são sempre derrubados. A Europa não se pode esconder. Deve reforçar o seu poder, como economia, como comunidade de valores, como ator militar e retomar a iniciativa no seu quintal. Ou governamos ou somos governados. Os fortes fazem o que querem, os fracos sofrem o que devem, disse Tucídides. O desafio é exercer influência com sabedoria e empatia.