Lili Caneças: 'No Instagram diziam-me 'Ai que horror foi levar a AstraZeneca, coitadinha, já está morta''

"Toda a gente me conhece por Lili Caneças, mas muitos desconhecem que o meu nome é Maria Alice Custódio Carvalho Monteiro. Como nunca vou ao centro de saúde, pensei que não teriam o meu contacto. Por isso, na sexta-feira da semana anterior, por volta das 19h, fui lá. Não estava ninguém e fui imediatamente atendida: "Ó meninas, é só para dar o meu nome verdadeiro e o meu telefone".



Isto foi na sexta-feira, 9 de abril. Na quarta-feira já estava a ser vacinada no Centro Gimnodesportivo de Alcabideche, que estava super bem organizado. Não é por eu adorar Cascais, mas é que estava mesmo muito bem organizado. Eu estava marcada para as 11h33 e às 11h40 já tinha levada a vacinada. Sinto-me lindamente.



Não perguntei qual a vacina que me iam dar porque predispus-me a receber qualquer uma. Como em tudo na vida, a parte psicológica é muito importante, e se eu pensasse "Ai só vou se for a Pfizer"... Nesta altura do campeonato, eu não tenho nada a perder. Preferia ser vacinada a não ser, por isso nem lhes ia perguntar qual era a vacina.