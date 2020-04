Jeff Bezos continua a ser o mais rico do mundo

Pelo terceiro ano consecutivo, Jeff Bezos, de 56 anos, volta a liderar a lista anual dos mais ricos do mundo, da revista Forbes. O fundador da Amazon tem uma fortuna avaliada em 124,7 mil milhões de dólares. Bill Gates, de 65 anos, mantém-se no segundo lugar do ranking, com 103,4 mil milhões, seguido do francês Bernard Arnault, de 71, dono do grupo LVMH, holding que detém a Louis Vuitton entre outras marcas de luxo (90 mil milhões).O norte-americano Warren Buffet, de 89 anos, ocupa a quarta posição (75,4 mil milhões) e logo a seguir o nova-iorquino Larry Ellison, co-fundador da Oracle Corporation, de 75 anos, com um património de 65 mil milhões.O homem do Facebook, Mark Zuckerberg, de 35, atinge os 64,6 mil milhões, e na sétima posição da tabela está o espanhol Amancio Ortega, dono da Zara, que há cerca de um mês tem as lojas fechadas em todo o mundo por causa da pandemia, com uma fortuna de 63,7 mil milhões. No 8.º, 9.º e 10.º lugar da lista estão Steve Ballmer, CEO da Microsoft (60 mil milhões), Larry Page, fundatdor da Google (55,5 mil milhões) e Jim Walton, dono da Wal-Mart (54,3 mil milhões).