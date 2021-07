O lado amargo das Doce

Lembre - se não puder, imagine - o Portugal do início dos anos 80. Pediu-se ajuda ao FMI, a queda de um avião em Camarate vitimou o primeiro-ministro Francisco Sá Carneiro e mal nos habituámos a ver televisão a cores, ao contrário do resto da Europa. Em tantos aspetos da vida, Portugal parece ter ficado nos 70 e aquele que mais importa para este caso é o seguinte: de Lisboa ao Norte do País vão umas quatro ou cinco horas de carro. Era o caminho que Tozé Brito tinha pela frente às 3h da manhã de uma madrugada do início da década.



"Acordei com um telefonema a dizer que as Doce iam acabar. Tinham-se chateado", lembra Tozé Brito, o mentor do grupo feminino revolucionário para a música e para a cultura portuguesa. Meteu-se no carro, rumo ao apaziguamento dos ânimos, mas quando chegou ao Porto já estava tudo calmo.







As Doce não acabaram ali e ainda tiveram alguns anos pela frente - com exaustão física e mental, gravidezes interrompidas e um grande escândalo sexual em que os factos pouco interessaram. Fátima Padinha, Laura Diogo, Lena Coelho e Teresa Miguel mantiveram-se unidas e inseparáveis, em nome do grupo que trouxe a pop leve e dançável, cantada em português, para os tops, e que revelou uma inovadora forma de ser mulher, estranha mesmo a algumas feministas.