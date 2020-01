ePaper ou encontre-o nas bancas a 15 de janeiro de 2020.

Criar pontes e ser diplomata são facetas do norte-americano, de 68 anos, eleito pela revista Time como empresário de 2019. Ano em que cumpriu mais uma façanha, aumentando o portefólio da Disney: depois de comprar a Pixar, a LucasFilm e a Marvel, Iger conseguiu adquirir a 21th Century Fox. Como se revoluciona a marca do rato Mickey? Talvez as várias profissões que Iger já teve possam ter ajudado.Empilhar caixotes foi o seu primeiro trabalho. Robert Allen Iger nasceu em Brooklyn e cresceu num pequena cidade chamada Oceanside, nos arredores de Nova Iorque. A mãe era doméstica e o pai, Arthur, um veterano da Marinha que tocava trompete. O sonho de Arthur era ser músico. Nunca conseguiu e andava sempre deprimido. Formou-se em marketing mas não aguentava um emprego. "Tinha 10 ou 11 anos e comecei a achar aquilo estranho", recorda no livro o empresário. O pai era maníaco-depressivo, e foi até submetido à terapia de choques elétricos. Sendo o mais velho (a irmã tem menos 3 anos), Bob percebeu que tinha de ser ele a tomar conta da família. Aceitava todo o tipo de biscates – por exemplo, aos 15 anos fez limpezas na escola. Nada melhor para aprender a lidar com o tédio do que tirar pastilhas elásticas do tampo da mesa. "Ajuda a criar caráter." Durante um ano fez pizzas na Pizza Hut enquanto estudava televisão no Ithaca College. A ideia de que o tempo não é para desperdiçar foi-lhe incutida pelo pai.