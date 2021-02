O primeiro shopping português

Chamava-se Centro Comercial Cruzeiro. Inaugurado no Monte do Estoril, em 1951, nasceu num tempo em que estes espaços eram conhecidos por drugstores, e foi o primeiro em Portugal a reunir várias lojas num único edifício.



Sandra Barros Lewis, natural de Lisboa, na altura com 19 anos, trabalhava numa pizzaria no Reino Unido e regressou para se instalar numa das 40 lojas do projeto de traça modernista, único no nosso país. "O meu pai investiu num dos espaços e desafiou-me a regressar de Inglaterra para abrir um restaurante. O Cruzeiro era bem animado, tinha um café na esquina da rua, uma geladaria e sempre muitos turistas", recorda Sandra, hoje a viver em São Paulo.



Após um breve período a funcionar com comida a peso, o negócio ganhou popularidade quando passou a chamar-se Casa Pizza Gymnopedies. "O nome veio de um ballet chamado Les Trois Gymnopedies, de Erik Satie", conta Sandra à SÁBADO, recordando os jovens que faziam fila à porta ou sentados no muro das casas em frente.