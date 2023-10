Pai de Joana Amaral Dias foi envenenado sete vezes. Mulher está a ser julgada

No final de janeiro de 2018 o psicanalista Carlos Amaral Dias saiu de casa para uma consulta na Fundação Champalimaud. Com dificuldades de mobilidade, necessitou da ajuda dos bombeiros para se deslocar. Mas no percurso entre a zona do Marquês de Pombal, no centro de Lisboa e a zona ribeirinha, os bombeiros repararam no seu estado "quase comatoso". Contactaram imediatamente o 112 e levaram-no imediatamente para o hospital de São José onde ficou internado um dia até ser transferido para o Hospital dos Capuchos. Foi aí que a médica que o assistiu chamou os filhos do conhecido psicanalista para lhes mostrar as análises ao sangue que mostravam um volume anormal de benzodiazepinas (281ng/dl), um tranquilizante, quase seis vezes acima dos valores normais (50ng/dl).