O acidente de Alec Baldwin poderia acontecer em Portugal?

Fernando Pimenta não tem dúvidas. O que aconteceu com Alec Baldwin (o ator matou acidentalmente a diretora de fotografia durante as gravações do seu novo filme) ou foi um crime da responsabilidade de terceiros, ou provavelmente houve uma conjugação desastrosa de negligências graves: a arma era real (o que é possível em filmagens), não estava bloqueada/inutilizada internamente e/ou tinha um projétil. Pimenta é responsável pela Soldiers (ou Regulforce, Lda) uma das duas únicas empresas que estão licenciadas em Portugal para poderem alugar armas para filmes, séries e telenovelas. A outra empresa é a ATW. Há ainda uma terceira entidade a prestar esse serviço: a própria PSP. E tudo começou quando alguém na polícia reparou numa arma usada numa telenovela.



"Era uma cena de Mar Salgado, julgo que com a atriz Joana Santos [nota: a imagem em cima não é referente a essa cena nem a essa novela]", recorda à SÁBADO o superintendente Pedro Moura, Diretor do Departamento de Armas e Explosivos da PSP. "Havia uma imagem em grande plano de uma arma que nos pareceu verdadeira. Ficámos preocupados com a segurança e no dia seguinte foi uma equipa falar com a produção e verificámos que tinha vindo de Espanha. Não podia."



Fernando Fragata recorda-se de um filme que realizou em 2002 (Pulsação zero) onde as armas também tinham sido alugadas a uma empresa espanhola, "que se regia pelas leis espanholas, muito rígidas; as armas vinham com os canos bloqueados, era completamente impossível um acidente, só saía fumo, e até os carregadores eram adaptados, não permitiam a entrada de munições reais."