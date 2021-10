Alec Baldwin diz ter 'o coração destroçado' após matar acidentalmente colega

Ator de 63 anos está em contacto com a família de Halyna Hutchins, diretora de fotografia que morreu no set de filmagens do filme Rust.



Alec Baldwin afirmou esta sexta-feira ter "o coração destroçado" depois de uma diretora de fotografia ter morrido, após o disparo pelo ator de uma arma no set do filme que está a rodar no México. Alec Baldwin garante ainda que está a cooperar com a investigação policial para determinar como ocorreu o incidente.



"Não há palavras que transmitam o meu choque e tristeza quanto ao acidente trágico que tirou a vida a Halyna Hutchins, uma esposa, mãe e colega muito admirada por nós", escreveu o ator no seu perfil de Twitter.



"Estou em contacto com o marido dela, a oferecer-lhe e à sua família o meu apoio. O meu coração está destroçado pelo seu marido, o filho deles, e todos os que conheciam e amavam Halyna."