O norte-americano desentendeu-se com outro homem na cidade por causa de um lugar de estacionamento. Baldwin agrediu o outro envolvido e este teve de ser levado para o hospital.

O actor norte-americano Alec Baldwin está detido em Nova Iorque por ter agredido um homem com um murro no maxilar, segundo a CNN, e este teve de ser hospitalizado. Em causa estaria um lugar de estacionamento para carros.



Segundo a publicação, o artista, preso esta sexta-feira, agrediu o outro homem porque este estacionou o seu carro numa vaga que um alegado amigo de Baldwin estava a guardar para este. Quando o último chegou ao local, ficou enfurecido com o terceiro homem e ter-lo-á insultado e depois agredido.



Alec Baldwin e o seu representante ainda não prestaram declarações.



Presentemente, o actor interpreta Donald Trump no programa Saturday Night Live e tem outro em nome próprio intitulado The Alec Baldwin Show na ABC.