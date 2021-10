Alec Baldwin foi informado que arma estaria segura

O ator Alec Baldwin terá sido informado de que a arma que disparou e, que acabou por matar a diretora de forografia, estaria segura. É isso que mostram os primeiros relatos em tribunal.



O assistente de realização Dave Halls não sabia que a arma tinha munições reais e terá gritado no set que esta seria uma "arma fria", ou seja, estava descarregada.



Pensando que a arma estava segura, Alec Baldwin disparou acabando por matar Halyna Hutchins, diretora de fotografia, com um disparo no peito. O realizador do filme Joel Sousa, que estava atrás dela, acabou ferido num ombro, mas teve alta hospitalar quando de imediato.