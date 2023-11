Londres eleita a melhor cidade do mundo

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Londres é a melhor cidade do mundo, seguida de Paris e Nova Iorque, revela o relatório anual da consultora Resonance Consultancy, que classifica as 100 melhores cidades para 2024, em mais de 270, com populações acima de um milhão. O top 10 é composto por Tóquio (4.º), Singapura (5º), Dubai (6.º), São Francisco, EUA, (7.º), Barcelona (8.º), Amesterdão (9.º) e Seul (10.º). Lisboa ficou no 32.º lugar, à frente de cidades, como Zurique, na Suíça, Sydney, na Austrália, Bruxelas, na Bélgica, ou Copenhaga, na Dinamarca. A capital portuguesa subiu cinco lugares em relação ao ano passado.



Reuters

Habitabilidade, amabilidade e prosperidade

Os resultados baseiam-se em classificações em três categorias – habitabilidade, amabilidade e prosperidade, com dezenas de outras métricas tidas em conta. Estes incluem o nível de escolaridade, o PIB per capita, a taxa de pobreza, o número de restaurantes, lojas e discotecas de qualidade; facilidade de locomoção, número de ciclovias mapeadas, parques e museus de qualidade; a quantidade de recomendações no TripAdvisor, Google, Facebook e Instagram também contaram.



O relatório da consultora líder em turismo, imobiliário e desenvolvimento económico atribui a coroa à capital britânica, apesar do Brexit, proclamando-a, como a meca mais "habitável e adorável, solidificada pela sua cultura e pelo seu nível de educação".



Além disso, a sua gastronomia "está a renascer" com "inaugurações de grandes nomes" entre dezenas de "hotéis igualmente ousados", novas paragens de metro e a recém inaugurada linha Elizabeth, em homenagem à Rainha Isabel II.