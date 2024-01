Lisboa eleita uma das melhores cidades para mulheres que viajam sozinhas

Lisboa foi eleita a quarta melhor cidade para as mulheres que viajam sozinhas. A capital portuguesa destaca-se num inquérito feito pelo site de comparação de seguros de viagem InsureMyTrip a 27 mil viajantes.







REUTERS/Jose Manuel Ribeiro

Tópicos Lisboa melhor cidade mulheres viagens

O inquérito analisou dados relativos à segurança, custos, turismo e igualdade de género e Lisboa acumulou 6,91 pontos. Fica assim atrás da líder alemã Munique (com 7,36 pontos) e da capital espanhola Madrid (que alcançou 7,21 pontos).À cidade de Lisboa seguem-se Barcelona (6,84), Dubai (6,79), Chiang Mai na Tailândia (6,84), Amesterdão nos Países Baixos (6,79), Copenhaga na Dinamarca (6,71) e Hanói no Vietname (6,71).Munique conquistou o primeiro lugar com pontuação máxima em elementos como a igualdade de género e ausência de discriminação legal entre géneros. Também alcançou pontuações altas no que toca à qualidade de coisas para fazer e caminhar de forma segura à noite. Contudo, é uma das cidades mais caras do ranking: estima-se um gasto diário de €150.Madrid conquistou o segundo lugar, destacando-se pela ausência de discriminação legal e qualidade de coisas para fazer. Porém, o ranking penalizou a cidade por ter baixa popularidade no TikTok quando comparada com Munique.Em terceiro lugar, ficou Londres, que este ano subiu 14 lugares devido à oferta turística e igualdade de género. Desde 2020 existe uma iniciativa, o Safer Street Fund, para impedir a violência contra mulheres e jovens em público.As piores cidades são Kuala Lumpur e Johor Bahru na Malásia, com o top 3 encerrado por Deli, na Índia.Nos últimos dois anos as viagens individuais aumentaram, e parece que essa tendência veio para ficar. De acordo com o site de reservas de alojamento Booking, espera-se que este ano, cerca de 54% das mulheres planeie fazer uma viagem sozinha.