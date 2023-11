Nos 268 anos da maior catástrofe que mudou para sempre a história de Lisboa, o Quake - Museu do Terramoto promove um dia especial, tornando a experiência de recriação do sismo ainda mais autêntica e imersiva.

"Reviva o terramoto de 1755 em Lisboa como se estivesse lá, mas em segurança!". É o convite do Quake - Museu do Terramoto de Lisboa. A experiência imersiva dura 1 hora e 40, e mostra-nos a cidade antes do terramoto, como foi e o que ficou depois do evento mais dramático e transformador da cidade, a 1 de novembro de 1755, Dia de Todos os Santos.