Lonely Planet: O guia que mudou a forma de viajar

Esta história começa com uma publicação amadora de 96 páginas feita em regime part-time numa máquina de escrever elétrica (que tinha sido emprestada) e encadernada de forma artesanal. Ou, mais precisamente, um ano antes disso: nasce da viagem de dois recém-casados de Inglaterra até à Austrália, com o intuito de conhecer o mundo e viajar da forma mais barata possível. Mas, se quisermos ser mesmo rigorosos, tudo começou com um encontro num banco de jardim num dos parques londrinos mais conhecidos, o Regent’s Park. Foi essa na verdade a génese do emblemático guia de viagens Lonely Planet – que está a fazer agora 50 anos (o primeiro número foi lançado em outubro de 1973) e já vendeu mais de 150 milhões de exemplares.