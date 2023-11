Foi o maior arquiteto português do regime de Salazar, influenciado pelo modernismo que via lá fora. É o autor de grandes obras, como o Técnico, a Biblioteca Nacional, a Cidade Universitária e o hotel Ritz.

Chegou a Lisboa já de noite, mas o entusiasmo era tanto que o arquiteto Porfírio Pardal Monteiro mandou chamar o sobrinho, António, que trabalhava com ele no ateliê. “O tio tinha vindo de Paris, onde foi ver as grandes bibliotecas, para avançar com o projeto da Biblioteca Nacional, em Lisboa. Pegaram em folhas A4 e desenharam tudo naquela madrugada. Ainda hoje guardo esses desenhos”, conta à SÁBADO o arquiteto João Pardal Monteiro, filho do também arquiteto António Pardal Monteiro e sobrinho-neto de Porfírio. E assim foi projetado, em 1953, o grandioso edifício do Campo Grande.