A presença de José Rodrigues dos Santos no programa Grande Entrevista, da RTP, de 18 de novembro, continua a causar alguma polémica. O primeiro motivo prende-se com a presença do jornalista da RTP num programa da RTP a falar sobre a sua carreira privada, como escritor, nomeadamente os seus dois recentes romances - um deles chamado O Mágico de Auschwitz. João Pedro George, colunista da SÁBADO, já se tinha debruçado sobre o assunto.





As câmaras de gás ou de como os nazis foram afinal bonzinhos e humanitários em Auschwitz. (Tinham-me contado, mas antes de ver não acreditei.) pic.twitter.com/HX351D6PPT — Carlos Vaz Marques (@cvazmarques) December 6, 2020

O segundo motivo tem a ver com o que José Rodrigues dos Santos disse na entrevista, nomeadamente sobre Auschwitz, cenário do livro. Carlos Vaz Marques, jornalista, publicou no seu Twitter um excerto dessa entrevista na RTP que lhe pareceu digno de nota.





O tweet originou uma série de reações, algumas tão drásticas que Vaz Marques veio colocar alguma água na fervura: "Partilhei a frase do JRS por me parecer disparatada. Mas isto está a dar azo a um chorrilho de parvoíces a que não quero ficar associado. Dizer que JRS deve ser afastado da televisão pública por causa desta frase é sintoma do clima malsão em que vivemos."



Houve também quem certo modo defendesse José Rodrigues dos Santos, por exemplo Michael Seufert, ex deputado do CDS, nesta série de tweets. Vaz Marques refuta descontextualizações. "A alegação de que o excerto de José Rodrigues dos Santos foi descontextualizada é falsa. Não há mais contexto do que aquele. JRS diz mesmo que alguém tomou a decisão de recorrer à câmara de gás considerando que aquela foi uma forma "mais humana" de matar. O que há, à luz de tudo o que li sobre o tema, é uma grande dose de facilitismo interpretativo, tornando aquilo que foi uma forma industrial de extermínio numa decisão de ordem "humanitária". E isso é de um desrespeito grotesco pela História.



No seu Facebook, a historiadora Irene Pimentel não colocou água na fervura sobre as afirmações do pivot da RTP.



"Absolutamente chocante a ignorância e a desfaçatez de José Rodrigues dos Santos. Havia piscina, escola para meninos judeus, vida quotidiana à qual os prisioneiros se adaptavam e se habituavam, em Auschwitz-Birkenau? Negacionismo. Mistura tudo e diz ele que a sua "grande obra" é a revelação da verdade. Não vi até ao fim, porque fiquei chocada, a entrevista-publicidade feita a José Rodrigues dos Santos no próprio canal onde trabalha - a RTP, canal público. Entrevistador e entrevistado não sabem sobre o assunto; pior, não compreendem. E o senhor Rodrigues dos Santos diz banalidades e outras coisas que leu como se fossem da sua lavra, mistura a inquisição, o jihadismo, o gulague e o Holocausto, os comunistas e os nazis. Com que então o nacional-socialismo vem do ocultismo? O homem mistura o "homem novo" da revolução francesa com o do nazismo e do estalinismo. Salvem-nos dos ignorantes, insensíveis, incapazes de empatia."



E acrecenta: "Só para esclarecer: em Auschwitz-Birkenau (destinado a matar todo os judeus e ciganos para lá deportados, com excepção dos jovens saudáveis escolhidos na "selecção", enviados para o campo de trabalho escravo para judeus de Buna-Monowitz) não tinha piscina (para quê?). Onde havia uma piscina (aliás não usada pelos prisioneiros), escola, sala de concertos de fachada e algumas famílias ficavam reunidas era no campo de concentração de Theresienstadt (Terezin), na antiga Checoslováquia ocupada pelos nazis, e que serviu de "gueto-modelo para judeus" (qualificação dos próprios nazis), utilizado para efeitos de propaganda nazi (por exemplo, para a Cruz Vermelha). Há um filme nazi feito ali com esse propósito. Para esse campos foram enviados inicialmente judeus intelectuais checos ou personalidades de relevo. O destino final deles foi depois a deportação para os campos da morte, nomeadamente Birkenau. As famílias checas (familienlager) e ciganas (Zigeunerlager) não foram logo, à chegada (como era habitual) enviadas para as câmaras de gás mas permaneceram em casamatas até serem depois assassinadas."



O escritor João Pinto Coelho escreveu no seu Facebbok um texto - já amplamente divulgado nas redes sociais - sobre o assunto. Depois de fazer uma breve introdução sobre o seu interesse, leituras e viagens relacionadas com o Holocausto e a questão judaica que tem feito desde a faculdade, João Pinto Coelho fala sobre a entrevista de Rodrigues dos Santos.



"E é também por isso que vos falo do Rodrigues dos Santos. Não dos livros – que não li -, mas da entrevista recentemente dada à RTP.



Cito-o: "A minha ideia era transportar o leitor de Portugal, em 2020, para Auschwitz, em 1944. De tal maneira que as pessoas estão a ler o romance e a certa altura já não estão aqui, estão lá, naquele tempo. Estão a sentir os cheiros, as cores, a visão, as emoções, como se estivessem lá."



Uma proeza para qualquer autor, mais ainda nunca lá tendo estado. Censuro-o por isso? Essa agora! Mas estranho como suportou não fazer essa visita. Já eu não sosseguei enquanto não fiz a viagem. E mesmo tendo lá ido quatro vezes, de ter passado dias a fio a trabalhar nos antigos campos, de atravessar sem pressas a mata de bétulas de Birkenau, ou de caminhar, por vezes à noite e quase sempre sozinho, entre os barracões do Stammlager, nunca concebi os cheiros ou as emoções de quem lá sobreviveu ou fez tudo por isso. Muito menos tentei descrevê-los. Mas cada um faz o que pode e, sobre isso, nada a dizer."



João Pinto Coelho sugere ainda que talvez não seja muito exata a história que José Rodrigues dos Santos conta na entrevista da RTP, que teve a ideia para estes dois livros depois de ter conhecido em 2017 um mágico num espetáculo de Luís de Matos na RTP e que era um sobrevivente de Auschwitz.



"Igualmente não censuro JRS por dizer que nenhum autor português escreveu sobre o assunto, muito menos que se esqueça das perguntas que me fez quando me entrevistou num Telejornal em outubro de 2017 - pelo que vejo agora, apenas quatro dias antes da epifania que o levou a escrever os dois romances sobre Auschwitz."



"Também não o critico pelas gafes – logo eu, que me espalho tantas vezes-, mesmo quando nos diz: 'Os nazis tinham 50 campos de concentração, que é uma coisa gigantesca, e os comunistas, na Rússia, tinham 500! Eram dez vezes mais.' Classificar Auschwitz como um campo de concentração é uma imprecisão muito mais comum do que afirmar que os nazis tinham 50 campos. Infelizmente o número foi superior, dolorosamente superior: mais de 44.000, somados os campos de concentração e guetos, campos de trabalho, de trânsito, de extermínio, etc."



Finalmente, um último exemplo do texto de João Pinto Coelho. "Há mais e há pior. Atente-se:



'Nós vemos no livro que há ali uma máquina que está montada e que é quase como quem vai para o trabalho. Aquilo é um trabalho, portanto, eles vão lá fazer um trabalho. (…) Chegou ao ponto de terem um bordel no campo para os prisioneiros (…) tinham uma piscina para os prisioneiros, (…) tinham uma escola para as crianças judias no Familienlager, em Birkenau. Por outro lado, o ser humano tem uma enorme capacidade de se adaptar às situações.'

Adaptar a quê? A Auschwitz? Terá JRS lido Primo Levi? No lager, a única adaptação possível é a abreviatura da morte, os Muselmänner. Não. Eles não vão lá fazer um trabalho, vão lá para morrer. Por cada transporte que chegava a Birkenau, a maior parte era imediatamente conduzida para as câmaras de gás. Os que ficavam trabalhavam como escravos até morrerem também. Não iam para a piscina e mesmo os bordéis criados nalguns campos para "premiar" os mais produtivos não passavam de um embuste, um lugar de humilhação para os prisioneiros, ou mais um exemplo do cinismo e crueldade dos nazis. Oiçam-se as vítimas, pela voz de uma de muitas - Jozef Szajna: «Os bordéis eram apenas mais uma forma de os SS atormentarem os prisioneiros. Todos os que pensam que o bloco 24 era uma espécie de prenda para os prisioneiros, não fazem a mínima ideia do que foi Auschwitz.»



José Rodrigues dos Santos não respondeu ao email da SÁBADO para comentar esta polémica.