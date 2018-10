Escritor e jornalista apresenta ao mundo o seu novo livro num vídeo falado em cantonês. Diz à SÁBADO que teve "a ajuda de um estudante chinês que vive em Portugal".

Não é a primeira vez que José Rodrigues dos Santos apresenta um romance através de um vídeo (falaremos de um exemplo mais à frente), mas desta vez o escritor e jornalista da RTP levou a iniciativa quase ao limite: em cantonês, "o chinês que se fala em Macau", como disse à SÁBADO, via email.



A explicação para José Rodrigues dos Santos estar a falar nessa língua remete naturalmente para o facto da história de A Amante do Governador se passar no antigo território português na Ásia. José Rodrigues dos Santos explicou ao SÁBADO alguns pormenores do vídeo, mas antes é melhor vê-lo:



O jornalista diz que a língua não lhe é totalmente estranha. "Conheço algumas palavras em cantonês, claro, pois vivi três anos e meio em Macau quando era adolescente, mas nada que dê para conversar. Para fazer este video tive a ajuda de um estudante chinês que vive em Portugal."



E foi apenas uma "brincadeira" ou é de certa forma um piscar de olhos ao mercado asiático? "O vídeo insere-se no trabalho de divulgação em Portugal de A Amante do Governador, romance que decorre em Macau sob cerco japonês durante a Segunda Guerra Mundial, mas naturalmente que será usado em Macau. É normal que um romance que decorra numa certa região atraia mais atenções nessa região. Por exemplo, O Anjo Branco[2010], que decorre na guerra colonial em Moçambique, ainda hoje sai muito bem em Moçambique. E A Chave de Salomão [2014], que arranca no CERN, em Genebra, ainda hoje vende muito bem na Suíça e nas regiões de França ali perto."



O jornalista acrescenta que "já tinha feito vídeos semelhantes em italiano, em francês e em alemão, referentes a outros romances."



A Amante do Governador (editora Gradiva) será apresentado no sábado, 27, às 17 horas, na Sociedade de Geografia de Lisboa.



Recorde-se que em 2006, José Rodrigues dos Santos tinha apresentado A Fórmula de Deus através de um vídeo, que na altura causou sensação entre quem gosta e quem não gosta do autor. Veja o vídeo.