Rubin Ritter, de 38 anos e um dos diretores da Zalando, uma enorme empresa de retalho europeia, anunciou que ia abandonar o cargo para apoiar a "carreira da mulher" e dar prioridade à família. Ritter estava na empresa fundada em Berlim, na Alemanha, há onze anos.Este domingo, a empresa divulgou um comunicado que dava conta da decisão de Ritter, o responsável pela comunicação da empresa. "A minha decisão resulta de muitos meses de ponderação. Após mais de 11 anos espantosos em que a Zalando foi a minha prioridade, sinto que é altura de dar um novo rumo à minha vida. Quero dedicar mais tempo à minha família que continua a crescer. A minha mulher e eu chegámos a acordo de que as ambições profissionais dela deverão ter prioridade nos próximos anos", admitiu o ex-diretor da Zalando.Ritter espera um segundo filho e o seu contrato terminava em 2023, adiantando a saída por três anos. "Deixarei o cargo numa altura em que a empresa continua a acelerar e mantém uma posição única. O papel da Zalando na economia digital da Europa vai continuar a evoluir e eu assegurarei que, nos meses que me restam, vamos continuar a executar a nossa estratégia com celeridade", assegura.A Zalando tem 36 milhões de clientes online e uma facturação trimestral que ronda os 1.850 milhões de euros. A empresa tem 14 mil trabalhadores e registou lucros de 100 milhões em 2019.