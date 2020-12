José Rodrigues dos Santos responde à polémica sobre as câmaras de gás

O jornalista da RTP e escritor de romances José Rodrigues dos Santos respondeu esta terça-feira, através das redes sociais - que afirma não frequentar - para responder a acusações que lhe foram sobre declarações feitas durante uma entrevista à RTP no âmbito do lançamento de dois novos romances que se passam durante o Holocausto. Historiadores acusaram Rodrigues dos Santos de ter treslido os estudos e livros que afirmam que a Solução Final do Holocausto, utilizando câmaras de gás para matar centenas de milhares de judeus, foi uma forma de "humanizar" a matança. O autor diz que apenas tentou improvisar "o raciocínio" dos nazis.Vários historiadores recorreram às redes sociais para lembrar que a "humanização" não foi contra os judeus, mas sim para os soldados alemães que acusavam um desgaste por terem de disparar sobre mulheres e crianças.José Rodrigues dos Santos começa a publicação referindo que a situação foi desencadeada por um tweet em que as suas palavras aparecem "absurdamente distorcidas", acrescentando que essa mesma publicação feita pelo jornalista Carlos Vaz Marques "degenerou numa corrente de ódio carregada de bullying e insultos". A frase da entrevista em questão foi a seguinte: «A certa altura há alguém que diz: "Pá, estão nos guetos, estão a morrer de fome, não podemos alimentá-los. Se é para morrer, mais vale morrer de uma forma mais humana. E porque não com gás?"»O autor de O Mágico de Auschwitz começa por recomendar que se veja a entrevista na íntegra e depois refere que para se saber o que "exatamente" pensa sobre o Holocausto, devem ler-se "os dois volumes da obra em causa na íntegra". E depois responde às críticas tecidas contra aquela frase - principalmente ao jornalista Carlos Vaz Marques, à historiadora Irene Flunser Pimentel (que publicou recentemente uma obra sobre o Holocausto) e ao escritor João Pinto Coelho -, dizendo que "o problema" daqueles comentários é que "eles ignoram um facto evidente para qualquer pessoa de boa fé que veja toda a entrevista e que leia os dois volumes da minha obra na íntegra": "Em momento algum eu defendi que os gaseamentos eram humanitários".Na verdade, segundo o autor das duas obras sobre o Holocausto, o que acontece é que naquela frase da entrevista está apenas a "citar de improviso o raciocínio dos nacional-socialistas, não o meu".«Esse raciocínio está plasmado no primeiro documento nazi existente a preconizar explicitamente o extermínio dos judeus. Esse documento foi enviado de Poznan a Adolf Eichmann a 16 de julho de 1941 pelo oficial SS Rolf Hoppner, e consultei-o na sua tradução para inglês: "Existe este inverno o perigo de não se conseguir alimentar todos os judeus. Dever-se-ia considerar seriamente se não seria uma solução mais humana eliminar os judeus, designadamente os que não conseguem trabalhar, através de um agente de morte rápida. Seria melhor do que deixá-los morrer à fome», pode ler-se na publicação feita no Facebook do jornalista.José Rodrigues dos Santos cita depois os trabalhos escritos pela filósofa alemã de origem judaica Hanna Arendt, interpretando que quando a mesma falou sobre a "banalização do mal, não se referia necessariamente ao conceito de que o mal se tornou banal mas à ideia de que o mal era perpetrado por pessoas banais. Muitos sobreviventes do Holocausto disseram a mesma coisa. Os SS que estavam nos campos não eram necessariamente psicopatas (embora também os houvesse), mas pessoas normais. Como é possível que pessoas normais aceitassem envolver-se em ações de extermínio? Essa é a grande questão, o grande mistério suscitado por Arendt e que tantas pesquisas alimentou até no ramo da psicologia".Cita depois a famosa frase cunhada por Aleksandr Solzhenitsyn na obra O Arquipélago de Gulag, sobre a sua experiência num destes campos de trabalhos forçados, lembrando que o russo chegou à conclusão de que "Para fazer o mal, a primeira coisa necessária é acreditar-se que se está a fazer o bem", não acreditando que os capatazes deste campo achavam que estavam a contribuir para um mundo melhor."O genocídio era pois, na perspetiva dos nacional-socialistas (será ainda preciso sublinhar isto?) um mal necessário para que houvesse um bem superior. E que bem superior era esse? A criação do Ubermensch, o super-homem, um homem com poderes demiúrgicos que resgataria a humanidade das trevas. Aqui entramos nas ideias esotéricas do nacional-socialismo (tema de O Mágico de Auschwitz e O Manuscrito de Birkenau [as duas obras que JRS editou este ano]), entroncadas com as ideias racistas e eugénicas", continua o jornalista.O jornalista termina com a apologia a que se leiam os dois livros que editou através da editora Gradiva: "Quanto ao resto... meus amigos, leiam O Mágico de Auschwitz e O Manuscrito de Birkenau. "Penso que apenas devíamos ler livros que nos mordem e que nos perfuram", recomendou Kafka. "Se o livro que estamos a ler não nos abala e desperta como uma marretada no crânio, para quê lê-lo?"".