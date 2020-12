Esteve para não escrever este romance, que começou a idealizar há três anos e resultou em dois volumes, impressionado com a realidade atroz que a pesquisa lhe revelou. Depois, como contou à SÁBADO, reconsiderou, "para fazer justiça ao que aconteceu". O Mágico de Auschwitz chegou às livrarias e, uns meses depois, levantou-se uma forte controvérsia nas redes sociais. O jornalista/escritor viu-se obrigado a rebater todas as críticas, num longo texto enviado à SÁBADO.



Recorde a última entrevista de José Rodrigues dos Santos.





De onde surgiu a ideia para este romance?

Num programa de Luís de Matos, puseram-me um idoso ao lado. Era outro convidado e tinha 90 anos. Tratava-se de Werner Reich. Fiquei surpreendido com a idade dele, pois estava fisicamente apto e cognitivamente normal. Mais surpreendido fiquei quando o Luís explicou que ele tinha aprendido ilusionismo em Auschwitz, onde conheceu um grande mágico daquele tempo. No dia seguinte encontrei o Werner ao pequeno-almoço no hotel, começámos a conversar e... nasceu assim O Mágico de Auschwitz.



Tem alguma ligação pessoal ao judaísmo que o tenha levado a escolher o tema?

Tenho a ligação que todos os portugueses têm. Os estudos genéticos mostram que os nossos genes dominantes são os judeus – 40%, bem mais do que os genes lusitanos, celtas, visigodos ou romanos, o que significa quase metade. Portanto, todos somos meio judeus. Não foi isto que nos ensinaram na escola, mas é o que os estudos genéticos revelam. Pelos vistos a maioria dos judeus não saiu de Portugal, misturou-se com os outros portugueses e o resultado somos nós.

Porque dividiu o romance em dois e deixou a parte mais empolgante e terrível para o fim?

Faz parte da lógica da narrativa, a intriga evolui em crescendo. Lendo O Mágico de Auschwitz, ficamos primeiro com a sensação de que é uma história típica do Holocausto. Depois começam a surgir surpresas, até percebermos que os dois volumes nos revelam um Auschwitz nunca contado em ficção. Esse é o desafio deste projeto: mostrar Auschwitz como nunca foi mostrado, fazer com que o leitor deixe Portugal em 2020 e mergulhe em Auschwitz em 1944, como se vivesse lá. Não é preciso exagerar, inventar ou dramatizar: basta mostrar como era.

Como doseou a parte ficcional e os eventos reais?

Todas as personagens são baseadas em figuras reais e as situações descritas são igualmente inspiradas em acontecimentos verdadeiros. Isso faz parte do exercício de transportar o leitor para aquele tempo e para aquele lugar. Acho que a literatura sobre Auschwitz contém uma boa dose de fantasia sobre o que acontecia no campo. Pareceu-me que se impunha um livro diferente. Um livro cru e

verdadeiro. Essa é a ambição de

O Mágico de Auschwitz.

Teve muitas dúvidas durante o processo?

Tive imensas dúvidas e, na realidade, quando concluí a pesquisa, tomei até a decisão de não escrever o romance. Percebi que este era um daqueles casos em que a realidade era pior que tudo o que a imaginação pudesse conceber e achei que os leitores não estavam preparados para um livro destes. Depois reconsiderei. Pensei que não era importante que os leitores fossem ou não capazes de o ler, o importante é que o escrevesse e que, ao escrevê-lo, fizesse justiça ao que realmente aconteceu.

Sentiu que estava em terreno demasiado delicado para dar grande espaço à imaginação?

A imaginação está lá, pois não é possível escrever ficção sem imaginação, mas encontra-se ao serviço da realidade. Para reconstruir a realidade é preciso começar por imaginá-la. Mas, de facto, não se trata de dar rédea livre à imaginação. Uma reconstituição histórica dramatizada segue os acontecimentos que são conhecidos e

apenas preenche com imaginação o que não se sabe com exatidão.

Só depois de reunir os factos é que partiu para a escrita?

O livro nasceu de muitas conversas com Werner Reich e da investigação subsequente. Foi a pesquisa que me revelou o livro que escrevi. Se assim não fosse, estaria a pôr a realidade ao serviço da imaginação, ou seja, a usar Auschwitz para contar uma história inventada. Não é isso que eu quero. A imaginação não passa de um instrumento para recriar a realidade histórica. A verdade é a raison d’être dos meus romances. Dizer a verdade é o meu compromisso. Para quê gastar tempo com coisas inventadas?

Visitou as localizações do livro?

Sim, visitei Praga e a Rússia. Quanto a Auschwitz, o meu plano era ir lá esta primavera. Porém, a partir de março houve aí um pequeno acontecimento que atrapalhou as viagens...

Inicialmente, Levin surge como um homem comum. Só no fim do primeiro volume, quando Alfred "Fredy" Hirsch lhe dá um baralho de cartas para treinar para a revolta dos judeus, se percebe que ele é um mágico de renome. Porquê?

O livro começa com a dimensão humana de Levin. A sua profissão de ilusionista é irrelevante para tudo o que lhe acontece nesta fase, a ele e à sua família, embora esteja presente na narrativa. Na segunda parte da história, contudo, o talento de mágico torna-se crucial e adquire maior importância graças ao fascínio dos nazis pelo ocultismo.

O português Francisco é um bruto, um fascista sedento de sangue, que já tinha aparecido noutros livros seus. No entanto, apaixona-se por uma russa e faz tudo para a salvar. Acredita que o amor redime? Que todas as pessoas têm um lado bom?

Espinosa diria que não existe bem nem mal, o que há são coisas de que gostamos e às quais chamamos boas e coisas de que não gostamos e às quais chamamos más. Os nazis acreditavam que o Holocausto era uma coisa má que faziam em nome de um bem maior, o que é um raciocínio típico de zelotas. Vemos a Inquisição a pensar assim, bem como os jihadistas, os regimes comunistas de Lenine, Estaline, Mao, Kim Il-sung e Pol Pot, ou Hitler. É como escreveu Aleksandr Solzhenitsyn em O Arquipélago de Gulag, a frase que faz epígrafe de O Manuscrito de Birkenau, o segundo volume de O Mágico de Auschwitz: "Para fazer o mal, a primeira coisa necessária é acreditar-se que se está a fazer o bem." Torquemada achava que todo o mal que fazia era em benefício de um bem superior, e o mesmo achavam Bin Laden, Lenine, Pol Pot, Hitler e todos os grandes assassinos da história. Acreditavam que iam "salvar" a humanidade.

Tem-se escrito muito sobre o Holocausto mas não sobre a participação de portugueses, certamente porque Salazar optou pela neutralidade. Quis mostrar que não foi totalmente assim?

Quis recuperar a história esquecida, como habitualmente procuro fazer nos meus romances. Havia portugueses nas SS e no entanto não só a nossa literatura estranhamente não o menciona como muitos historiadores nem tocam no assunto. Achei que estava na hora de quebrar esse silêncio. Uma vez que havia portugueses nas SS, e que tal facto permanece ignorado, escrevi um romance em que uma das personagens centrais é um SS português. Assim já não é possível ignorar este tema.

Há duas cenas no livro relacionadas com sexo, a do bordel e a do encontro frustrado de Levin com a mulher nas latrinas, que mostram que só os que têm as necessidades básicas satisfeitas sentem desejo. Porque fez questão de o sublinhar?

Não houve nenhuma razão particular, a não ser mostrar uma realidade da vida em Auschwitz. Havia no campo de concentração um bordel para os prisioneiros bem-comportados. Aparentemente, os nacional-socialistas inspiraram-se em práticas que já existiam nos campos de concentração comunistas. E sim, os prisioneiros judeus tinham vida sexual em Auschwitz. Isto está bem documentado pela historiografia e, naturalmente, constituía um elemento importante da vida dos prisioneiros enquanto seres humanos. Portanto, não podia ignorar esta faceta da vida no campo.

A revelação do lado místico dos nazis dá um interesse acrescido à história?

É um tema que a historiografia sobre o nacional-socialismo só agora começa a levar a sério. As principais origens intelectuais do nazismo, designadamente o nacionalismo, o socialismo, o racismo e a eugenia são já muito estudadas e estão bem documentadas, mas não o misticismo. Durante muito tempo pensou-se que era apenas uma faceta exótica, agora começa a perceber-se que na verdade teve um papel central em toda a ideologia e designadamente na conceção dos campos de extermínio. Sendo este um romance sobre um mágico em Auschwitz, fazia todo o sentido aprofundar a ligação da ideologia nazi ao ocultismo e à sua visão de que só eliminando os sub-humanos se podia recuperar a centelha divina dos seres humanos e assim salvar a humanidade.





Essa ligação está provada?

O chefe máximo das SS, Himmler, pertenceu a um movimento esotérico chamado Liga dos Artamanem, o mesmo a que pertencia o criador e comandante de Auschwitz, Rudolf Hoess. Os SS viam-se como uma ordem iniciática, eram profundamente interessados no misticismo oriental, e tinham até uma unidade, a Ahnenerbe, que organizava expedições de investigação esotérica. Esse fascínio subsiste até hoje para muitas pessoas. Os nazis tinham apego às coisas da natureza, ao herbalismo, ao vegetarianismo, ideias que sobrevivem e que têm a sua origem na Jugendbewegung, um movimento jovem do século XIX e que está também na origem dos hippies e dos beatniks.

Deixa muito claro que a magia é ilusão, apenas truques. Não acredita no paranormal?

Sou muito espinosista nesta questão. O paranormal é simplesmente o normal que não entendemos. As leis da natureza não se alteram em circunstância alguma, podem é produzir efeitos que desconhecemos: se um homem das cavernas visse um televisor, pensaria que era magia, mas a verdade é que o televisor funciona sem recurso a qualquer alteração das leis da natureza. A magia não passa do normal que não compreendemos.

Sentiu-se tentado a aprender uns truques? Acha que teria jeito?

Cada macaco no seu galho, cada mágico na sua arte. A única magia que procuro criar é aquela que usa as palavras e a imaginação para reconstituir um lugar e um tempo.

Os seus romances têm sempre uma base factual. A pesquisa dá-lhe um gozo particular? É por ser jornalista?

É muito possível que haja influência profissional no meu apego aos factos, à realidade, à verdade, mas acho que esse é o mais importante papel da ficção. Há quem pense que a força da literatura reside no jogo de palavras e no exercício estilístico. Não tenho o mesmo entendimento. As palavras e o estilo são importantes, sem dúvida, mas enquanto meio para dizer algo. A essência da literatura está no que temos a dizer. Se um romance tem a capacidade de rasgar horizontes na nossa mente e de nos fazer ver o que antes nos estava escondido, então é um grande romance. Kafka escreveu: "Penso que apenas devíamos ler livros que nos ferem ou nos esfaqueiam. Se o livro que estamos a ler não nos desperta como um golpe na cabeça, para que o estamos a ler?" É exatamente assim que vejo a literatura. Se O Mágico de Auschwitz nos despertar como um golpe na cabeça, que mais

posso desejar enquanto escritor?

Já equacionou escrever uma história contemporânea, totalmente inventada?

De certo modo é o que já faço nos romances do Tomás Noronha, em que a ação decorre hoje e os temas são em geral contemporâneos: a existência de Deus em A Fórmula de Deus, as alterações climáticas em O Sétimo Selo, o que acontece quando morremos em A Chave de Salomão, o jihadismo em Fúria Divina, a corrupção na Igreja em Vaticanum, a vida no universo em Sinal de Vida, a inteligência artificial e o futuro da humanidade em Imortal. Não encontra nada mais atual que isto. Tão atual, aliás, que a última edição de Imortal foi atualizada com informação sobre a Covid-19. Claro que não é ficção totalmente inventada, mas não é essa que me interessa. Eu quero é usar a ficção para dizer a verdade