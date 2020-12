José Rodrigues dos Santos ganha Prémio 5 Estrelas em Literatura

O Prémio Cinco Estrelas é um sistema de avaliação que mede o grau de satisfação que os produtos, serviços e as marcas conferem aos seus utilizadores, tendo como critérios de avaliação as cinco principais variáveis que influenciam a decisão de compra dos consumidores: Satisfação pela experimentação, relação Preço – qualidade, Intenção de compra ou recomendação, Confiança na marca e Inovação."



Numa nota publicada no seu Facebook, o escritor e jornalista diz que "O Prémio Cinco Estrelas distingue 125 marcas, 13 personalidades e 14 órgãos de comunicação social, mostrando o reconhecimento dos portugueses, que avaliam qualidade, trabalho e excelência dos vencedores."



Quanto aos números da sua carreira na escrita, são gordos: "

José Rodrigues do Santos é novamente Prémio 5 Estrelas, um galardão atribuído por uma consultora de estudos de mercado. A distinção pode ser usada pelo escritor mais um ano e foi atribuída na categoria "Literatura".A entidade que atribuiu estes prémios (que são mediante candidatura das marcas) diz no seu site como funciona: "Vendeu mais de quatro milhões de exemplares em todo mundo (...) cujas obras estão editadas em mais de vinte línguas, tem já 22 romances publicados, sendo O Mágico de Auschwitz e O Manuscrito de Birkenau os seus mais recentes livros (Setembro e Novembro de 2020)."No âmbito desses novos livros, José Rodrigues dos Santos foi ao programa Grande Entrevista, da RTP, falar sobre o making of dos mesmos. Causaram polémicas algumas frases, que depois tiveram seguimento aqui no site da Sábado. Primeiro, o que disseram algumas personalidades (por exemplo, a historiadora Irene Pimentel) e depois um longo texto com a sua reação