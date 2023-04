Pela primeira vez na Europa vai ser leiloado um esqueleto de T-Rex. Licitações começam nos €5 milhões

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

O esqueleto de um Tiranossauro Rex Gigante esteve exposto ao público na Suíça durante um mês e será leiloado esta terça-feira. Com 3,9 metros de altura e 11,6 metros de comprimento este é o terceiro esqueleto de T-Rex a ser leiloado e o primeiro leilão a ocorrer na Europa.





Cyril Koller, proprietário da casa de leilões que está a realizar a venda, explicou à Reuters que este é "um esqueleto construído a partir de três indivíduos e todos foram encontrados nos Estados Unidos" - por isso recebeu o nome de Trinity (Trindade, em português). Sendo o nome completo do espécime TRX-293 Trinity, em referência ao número de ossos pelo qual é composto.Os esqueletos de Tiranossauros Rex são bastante raros pelo que está previsto que este seja vendido por um valor entre cinco e oito milhões de euros.A casa de leilões garante ainda que se trata de "um dos esqueletos de T-Rex mais espetaculares, um fóssil bem preservado e brilhantemente restaurado".O paleontólogo Hans Jacob-Siber, do Aathal Dinosaur Museum, na Suíça acredita que o esqueleto seja vendido por um valor muito superior devido à raridade do esqueleto. "Até 1970 ou 1980 existiam menos de uma dúzia de tiranossauros e a maioria deles já se encontravam em museus nos Estados Unidos".Um estudo de 2021, publicado na revista científica Nature, avança que apenas foram encontrados vestígios de 32 esqueletos de Tiranossauros Rex adultos.O facto da maior parte dos esqueletos deste tipo de dinossauros se encontrarem em museus faz com que exista sempre um grande interesse cada vez que um é leiloado. Em 1997 foi leiloado um tiranossauro descoberto nos Estados Unidos por cerca de 7,7 milhões de euros e, em 2020, outro por 29,1 milhões de euros.