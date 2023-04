Chuchar no Dalai Lama

Confesso que nunca me passou pela cabeça pedir a ninguém para me chupar a língua, muito menos a um menor. Mas por isso é que ele é o líder espiritual do budismo tibetano, e eu sou só um palerma que escreve sobre o líder espiritual do budismo tibetano.

ENTÃO É O SEGUINTE: parece que o Dalai Lama pediu a um rapaz para lhe chupar a língua. E a vossa Páscoa, como é que foi? Pelo sim, pelo não, vou repetir a frase, porque às vezes à primeira uma pessoa parece que ouve com interferências: o Dalai Lama pediu a um rapaz para lhe chupar a língua. Este exótico acontecimento teve lugar durante um evento na cidade de Dharamshala, no Norte da Índia, quando um rapaz pediu um abraço ao Dalai Lama. O Dalai Lama disse para o rapaz subir ao palco, e deu-lhe o abraço. Depois o líder espiritual do Tibete ficou parado a olhar para ele com um sorriso meio chalupa na cara, pôs o cérebro em modo voo, e pediu-lhe um beijo na boca, que o rapaz deu. E por fim, apresenta à humanidade a seguinte frase: “E agora, chupa-me a língua”, fazendo com a mão os gestos que fazemos às crianças quando queremos que elas comam a papinha. O senhor velhinho com os panos à volta do corpo põe então a língua de fora, e espera que o rapaz faça o que ele pediu. Estranhamente, o rapaz achou aquilo meio esquisito, e retrai-se um pouco, e então o senhor velhinho com panos à volta do corpo dá-lhe um abraço, e depois fica algum tempo a olhar para ele e a sorrir, como quem diz: “Porque é que passou agora um macaquinho a bater pratos na minha cabeça?” E depois diz lá umas coisinhas de velhinho, e volta a abraçar o rapaz, que entretanto já está a querer ir embora e a pensar: “Nunca mais peço abraços a velhinhos com panos à volta, que uma pessoa quer um mimo e eles querem logo que uma pessoa lhes chuche na língua.”





O Dalai Lama está com 87 anos, tem muito tempo livre para experimentar novas formas de interação, e arriscou. Confesso que nunca me passou pela cabeça pedir a ninguém para me chupar a língua, muito menos a um menor. Mas por isso é que ele é o líder espiritual do budismo tibetano, e eu sou só um palerma que escreve sobre o líder espiritual do budismo tibetano. Ele arriscou a sua sorte, e agora, só por querer mais do que interação espiritual, o mundo inteiro caiu-lhe em cima. São tempos muito sensíveis, em que à mínima coisinha está logo tudo de marreta afiada para implicar. O Dalai Lama não respeitou um menor, mas respeitou a dieta alimentar. Reparem que estamos a falar de um senhor vegetariano que queria que lhe chuchassem a língua, e não o contrário. Se fosse ele a chuchar uma língua, aí era batota, porque uma coisa é chuchar uma alcachofra, outra é chuchar em chicha. Mas quando se está para embirrar, só se vê maldade.







Juan Cavia

Já em 2018 tinham implicado com o velhinho com panos à volta, quando ele numa entrevista a uma televisão holandesa, ao ser confrontado com os alegados casos de abuso sexual por parte de professores budistas, respondeu que já estava a par desse assunto desde os anos 90. E lá caíram em cima do homem porque ele não fez nada sobre o assunto, e desvalorizaram a grande qualidade que é um homem estar 20 e tal anos à frente do seu tempo, e mesmo assim saber guardar um segredo. São pessoas para quem um copo meio cheio será sempre um copo meio vazio.





Já se tem vindo a comprovar que os líderes espirituais são pessoas muito especiais. Especiais no sentido em que se costuma dizer: “Não gozes com aquele menino, aquele menino é especial.” O que me parece muito estranho, porque ter muito poder e toda a gente à volta a idolatrar tudo o que fazemos e dizemos, dispostas a fazer tudo o que nós quisermos sem questionar, porque somos os representantes na terra de uma entidade superior, nunca me pareceu que fosse um plano que corresse mal. A partir do momento em que até o Dalai Lama está envolvido num escândalo deste tipo, penso que está na altura de fecharmos o planeta, e tentarmos tudo outra vez. Por mim começamos a partir da época dos dinossauros, e vai-se daí para a frente, para também não se perder muito tempo. Mas com uma civilização diferente, a ver no que dá. E é melhor fazermos já, antes que saia a notícia que já todos sabemos que vai sair, só não sabemos quando: a de que enquanto o Papa Francisco está na varanda da Basílica de São Pedro a falar aos crentes que estão lá em baixo na praça, tem sempre um acólito para lhe chuchar no dedo grande do pé.





Mas no fim, tudo acaba bem para quem fez mal. O Dalai Lama veio publicamente pedir desculpa. Disse que costuma provocar de uma forma inocente e brincalhona pessoas que vai conhecendo. Assim como os bispos também pediram desculpa pelos casos de abuso na Igreja, porque eram outros tempos. E o mundo segue. Ser líder espiritual é ter imunidade carnal.









A religião, mais cedo ou mais tarde, acaba sempre por revelar as suas entranhas. O nojo de notícias como esta, e da sua consequente impunidade, é um cancro que come uma sociedade pelas entranhas. Nada acontecerá, o pedido de desculpa servirá de prova contra o inferno, e esse inferno ficará apenas para as vítimas que esperavam ter na espiritualidade um porto seguro.

Mal elas sabem que esse porto seguro já está reservado para quem comete estes crimes.





Texto escrito segundo o anterior acordo ortográfico