Bruno Nogueira é o novo cronista da SÁBADO. O ator, humorista e apresentador vai assinar a Talvez Crónica a partir de 17 de novembro, com ilustração de Juan Cavia.







Bruno Nogueira nasceu em 1982 e, em 2003, começou a apresentar o programa Curto-Circuito, na SIC Radical. Participou ainda no programa televisivo de stand-up comedy Levanta-te e Ri e foi um dos autores de Os Contemporâneos (2008), O Último a Sair (2011), Odisseia (2013) e Princípio, Meio e Fim (2021). No teatro, destacou-se nas peças A matança ritual de Gorge Mastromas (2019) e Deixem o Pimba em Paz (2013). Na rádio, criou a rubrica Tubo de Ensaio (com João Quadros). Durante os períodos de confinamento devido à pandemia, Bruno Nogueira criou os lives Como é que o Bicho Mexe?, que chegaram a juntar mais de 175 mil pessoas. Em 2021, recebeu o Globo de Ouro de Personalidade do Ano Digital.Juan Cavia nasceu em 1984, na Argentina, e trabalha como ilustrador e diretor de arte desde 2004. Colabora com Filipe Melo há mais de uma década e com ele, publicou livros como Os Vampiros (2016), Balada para Sophie (2020), e Dog Mendonça e Pizza Boy (primeiro volume editado em 2010). Este último foi premiado no festival Amadora BD em 2010 e Balada para Sophie recebeu o galardão de melhor banda desenhada de autor português no mesmo certame em 2021.