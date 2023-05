EUA: Professora investigada por mostrar filme da Disney com personagem gay

Jenna Barbee mostrou o filme Estranho Mundo a alunos do quinto de uma escola em Hernando, uma cidade na Flórida. O filme Disney conta com um personagem gay, o que levou os pais de um aluno a fazerem queixa e o Departamento de Educação da Flórida a abrir uma investigação à professora.





Foi a própria professora a revelar o caso num através de um vídeo publicado na sua conta de TikTok este domingo. Jenna Barbee referiu que utilizou o filme de animação como uma "pausa cerebral" uma vez que os alunos se encontravam numa época de testes.A professora partilhou que achou que este filme era "perfeito" uma vez que os alunos estavam a estudar os ecossistemas da terra e que Estranho Mundo se baseia numa família de exploradores que navegam num mundo alienígena. Ainda assim, todos os pais tinham autorizado o visionamento do filme através de um formulário de consentimento, pelo que a professora achava que não teria problemas."Se existe um personagem do filme que é LGBT? Absolutamente. Se foi por isso que mostrei o filme? Não", explicou Jenna Barbee reforçando ainda que não pretendia "forçar nada" nas crianças e que "o aspeto LGBT do filme é inofensivo, é apenas uma paixão falada e tem apenas algumas falas".A mãe que fez a queixa faz parte do conselho escolar desde o início do ano letivo e é conhecida por fazer parte do grupo de direita Moms for Liberty (Mães pela Liberdade). Ainda no mês passado Shannon Rodriguez esteve num programa da televisão local onde defendeu que alguns livros deveriam ser retirados das bibliotecas das escolas por conterem "pornografia" e "obscuridades".Jenna Barbee afirmou no seu vídeo que a mãe em questão está a tem "livrar-se de todas as formas de representação nas escolas" e que todos os alunos da turma foram sujeitos a um interrogatório individual feito por um investigador estadual, o que considera traumático.Na Flórida todos os professores das escolas públicas estão proibidos de falar sobre a género e identidade sexual depois de o Ato dos Direitos dos Pais na Educação, conhecido como o projeto Don’t Say Gay (Não Digas Gay), ter sido assinado pelo governador Ron DeSantis no ano passado.