DeSantis, o novo Trump contra Trump

"O jogo acabou para Donald, é tempo de os republicanos apostarem em Ronald” – o trocadilho é do jornalista e apresentador Piers Morgan, na sua coluna no Washington Post. E havia mais. Ronald, ou seja, Ron DeSantis, governador da Flórida, é melhor opção do que Donald Trump porque é “mais jovem, mais fresco e mais excitante do que o gorila enraivecido que se tornou um aborrecido e queixinhas desafiador da democracia”. Mas a frase de Morgan é apenas um de muitos sinais.