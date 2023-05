Há cada vez mais animais stressados

Adriana ficou assustada quando viu que o seu gato Baku batia com a cabeça nas paredes e lambia as patas até ficar sem pelo. Preocupada, levou-o ao veterinário e recebeu um diagnóstico surpreendente: stress. O meigo Baku ficava ansioso sempre que acontecia alguma coisa que fugia à sua rotina, por exemplo, quando os donos iam passar um fim de semana fora. Depois desses dias, o animal aparecia com peladas. A origem do stress era o medo do abandono e um trauma do passado. É que o gato, antes de ter sido adotado por Adriana Camacho, de 55 anos, tinha vivido sozinho durante dois anos e meio, fechado numa casa, e só tinha contacto com uma pessoa – a que o alimentava – uma vez por semana.