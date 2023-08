Esqueleto de panda com 2 mil anos descoberto em túmulo de imperador chinês

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Arqueólogos chineses descobriram o primeiro esqueleto completo de um panda gigante num túmulo de um antigo imperador, algo que revela os rituais da realeza de há mais de 2.000 anos.



Mohd Rasfan/AFP/Getty Images

O panda foi encontrado num grupo de sepulturas de sacrifício de animais numa colina perto de um mausoléu, que pertence ao imperador Wen da dinastia Han, que reinou de 180 a 157 antes de Cristo. Os cientistas da Academia de Arqueologia de Shaanxi encontraram o sítio nos arredores da cidade atualmente conhecida como Xian, que foi capital da China durante vários séculos.





A cabeça do esqueleto do panda foi encontrada virada para leste, na direção do túmulo do imperador Wen. É a primeira vez que um esqueleto completo de panda é identificado num local de enterro de um imperador, segundo os cientistas. Em 1975, foi descoberto um crânio de um panda no túmulo da imperatriz Bo, mãe de Han, mas o corpo do animal estava desaparecido.A equipa de arqueólogos encontrou mais de 380 sepulturas com esqueletos de animais. A maior parte são mamíferos e encontraram-se em recipientes funerários de tijolo. Foram encontrados alguns répteis em caixões de madeira e aves em recipientes de cerâmica.Nos túmulos identificaram também um tigre, um iaque, um touro gayal originário do sul da Ásia e um takin dourado (a que também se chama cabra-gnu). Os restos mortais de um rinoceronte e de uma águia dourada foram ainda encontrados no túmulo da imperatriz Bo.O sacrifício de animais selvagens era visto como um símbolo de estatuto para os governantes da dinastia Han. Estes sacrifícios também foram encontrados em túmulos de plebeus, mas limitavam-se a animais domésticos, como cães e porcos.

"Os poços de sacrifício de animais que escavámos agora podem ser uma réplica dos jardins e quintas reais da dinastia Han ocidental", escreveu Hu Songmei, arqueóloga da Academia de Arqueologia de Shaanxi, num artigo publicado na semana passada na revista Chinese Social Sciences Today. A equipa de Hu vai fazer análises de ADN e de isótopos para identificar a origem dos animais e o que comiam.





Foi também descoberto num túmulo um esqueleto completo de uma anta da Malásia. As antas estão atualmente na lista de espécies ameaçadas pela União Internacional para a Conservação da Natureza, mas foram extintas da China há cerca de mil anos. Devido a descrições confusas em registos históricos e à falta de achados arqueológicos, os cientistas tiveram dificuldade em provar que a anta era uma espécie diferente dos pandas gigantes, referiu Hu.

Os pandas estavam provavelmente difundidos na época devido ao clima mais quente que permitiu que o alimento básico do panda, o bambu, crescesse nas florestas a norte dos atuais habitats naturais da espécie, afirmou Hu Songmei. "As encostas setentrionais das montanhas Qinling tinham florestas mais húmidas e mais quentes, e a temperatura nessa altura devia ser um ou dois graus Celsius mais elevada do que agora", disse Hu ao jornal West China City Dail.