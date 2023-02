Cientistas querem o Dodó de volta à vida

Era maior do que um peru, não voava, serviu de alimento aos colonos portugueses nas ilhas Maurícias e extinguiu-se. Agora, os norte-americanos vão investir milhões para recriar a espécie.

De cor cinzenta ou castanha, o dodó pesava à volta de 23 quilos, media 1 metro e o seu bico era longo e curvado. As ilhas Maurícias, no oceano Índico, eram o seu habitat, há mais de quatro séculos. Extinguiram-se em 1681 e agora uma equipa de cientistas está a fazer tudo para recriar a espécie, graças à descodificação do genoma e à utilização de células-tronco.