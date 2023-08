Descoberto túmulo de sacerdote com mais de 3 mil anos no Peru

Um túmulo com três mil anos foi descoberto durante as escavações no norte do Peru. O corpo que estava presente na sepultura foi apelidado pelos arqueólogos de Sacerdote de Pacopampa em homenagem à região montanhosa onde foi encontrado.



Ministry of Culture of Peru/Handout via REUTERS

"Penso que se tratava de um líder do seu tempo", disse Yuji Seki, líder do projeto. "A descoberta é extremamente importante porque ele é um dos primeiros sacerdotes a começar a controlar os templos nos Andes do norte do país", acrescenta.

Os investigadores escavaram seis camadas de cinzas misturadas com terra preta até chegarem ao seu esqueleto, que estava acompanhado por dois selos e outras oferendas sagradas. Estas descobertas foram descritas como importantes, sendo que os selos encontrados indicam a presença de antigas pinturas corporais rituais usadas por pessoas da elite, referiu o Ministério da Cultura do Peru, num comunicado.





Ministry of Culture of Peru/Handout via REUTERS

Yuji Seki disse à Reuters que o grande tamanho do túmulo, com quase dois metros de diâmetro e um metro de profundidade, era "muito peculiar", assim como a posição: deitado de bruços com metade do corpo estendido e os pés cruzados.

O local de Pacopampa, cerca de 2.500 metros acima do nível do mar, inclui nove edifícios cerimoniais monumentais de pedra esculpida e polida. Estima-se que datem cerca de 700 a 600 antes de Cristo.

Esta escavação foi um trabalho conjunto de arqueólogos do Museu Nacional de Etonologia do Japão e da Universidade de San Marcos do Peru.