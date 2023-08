Apostador nos Estados Unidos ganha 1,43 mil milhões de euros na lotaria

Apenas um jogador da lotaria Mega Millions conseguiu ganhar um prémio de 1,43 mil milhões de euros (1,58 mil milhões de dólares): o maior prémio da história deste jogo.







O apostador sortudo conseguiu acertar nos seis números necessários para o primeiro prémio.Na quarta-feira, o boletim com os números 12, 19, 20, 32, 33 e o Megaplier 14 foi comprado no Publix Super Market em Neptune Beach,na comunidade costeira de Jacksonville, Flórida.Agora o vencedor que conseguiu superar as chances de 1 em 302,6 milhões e ganhar a lotaria deverá escolher se pretende receber os 1,43 mil milhões de euros através de pagamentos anuais ou se prefere um pagamento único de 712 milhões de euros.O último prémio de jackpot da Mega Millions tinha saído em Nova Iorque em abril, com o valor de 18 milhões de euros (20 milhões de dólares).Nos Estados Unidos o Powerball é a lotaria que continua a deter o recorde de maior jackpot com um prémio de 1,8 mil milhões de euros (2,04 mil milhões de dólares) em novembro de 2022.