Foi em 1981 que se criou o Dia Mundial da Alimentação que hoje, dia 16 de Outubro, é celebrado por mais de 150 países - Portugal é um deles. O objectivo é criar conversa e debate nos temas da alimentação e nutrição nas diferentes comunidades. Em Portugal, a obesidade infantil é uma preocupação e, entre os adultos, ainda há um exagerado consumo tanto de sal como de açúcar - é Alexandra Bento, bastonária da Ordem dos Nutricionistas, que apresenta o panorama. Para assinalar a data, colocámos cinco perguntas à bastonária.





Os portugueses – e as crianças em particular – continuam a consumir demasiado açúcar. Este é um dos grandes erros?

O consumo excessivo de açúcar constitui um dos principais erros alimentares dos portugueses, e em particular das crianças e dos adolescentes. Dados relativos ao consumo alimentar em Portugal revelam que são as crianças e os adolescentes que apresentam uma ingestão de açúcares livres superior à recomendação da Organização Mundial de Saúde (OMS), face à população adulta e idosa (48,7% nos adolescentes e 40,7% nas crianças).

Os doces, produtos de pastelaria e os refrigerantes são os que mais contribuem para a ingestão de açúcares livres na população portuguesa. Estes açúcares acrescentam apenas valor energético aos alimentos, e têm vindo a ser associados ao excesso de peso/obesidade e, consequentemente, ao risco de desenvolvimento de doenças crónicas associadas. Por outro lado, o consumo de açúcar constitui ainda um dos principais fatores de risco para as cáries dentárias, uma das doenças não transmissíveis mais prevalentes a nível mundial.

Em Portugal, 30% das crianças apresenta peso em excesso. Sabendo que uma criança obesa está em risco de vir a sofrer sérios problemas de saúde durante a sua adolescência e na idade adulta – doenças cardiovasculares, hipertensão, diabetes, entre outras – é necessário tomar medidas efetivas que visem garantir a disponibilização de alimentos mais saudáveis às crianças.





Que outros erros crassos cometemos? E de que forma podemos fintar os maus hábitos?

Apesar dos portugueses estarem cada vez mais preocupados e atentos à importância de uma alimentação saudável, os erros alimentares que cometem têm uma expressão significativa na sua saúde. Em Portugal, os hábitos alimentares inadequados são responsáveis por 15,8% dos anos de vida saudáveis perdidos. Podemos dizer que nos estamos a afastar cada vez mais daquilo que é um padrão alimentar saudável.

Há outros erros que considero de grande importância. Desde logo, o consumo insuficiente de produtos hortofrutícolas, em que mais de metade da população portuguesa (56%) não cumpre a recomendação da OMS de consumir mais de 400g/dia de fruta e produtos hortícolas (equivalente a 5 ou mais porções diárias). Os portugueses estão a consumir mais produtos de origem animal (carne, pescado, ovos e laticínios) e menos produtos de origem vegetal (hortofrutícolas, cereais e derivados, tubérculos e leguminosas) relativamente aos consumos recomendados pela Roda dos Alimentos Portuguesa.

E também a ingestão de sal: sabemos que os portugueses consomem o dobro da quantidade de sal recomendada pela OMS (5g/dia). O consumo excessivo de sal pela população é um dos maiores riscos de saúde pública em Portugal.





Em comparação com os nossos pais e avós temos mais informação – mas estamos a comer melhor?

O aumento de informação é positivo, mas não quer dizer aumento do conhecimento, ou seja, literacia - que ainda é insuficiente. É importante investir no aumento da literacia. Os nutricionistas poderão ser um auxílio precioso na operacionalização de estratégias para aumentar o conhecimento para melhorar as escolas alimentares. Devemos revitalizar hábitos alimentares saudáveis e sustentáveis, com base nos princípios da dieta mediterrânica, e a procura por alimentos portugueses da época, mais ricos do ponto de vista nutricional e com menor pegada ecológica.





Faltam nutricionistas no Serviço Nacional de Saúde – este é um dos grandes problemas a resolver?

Não podemos continuar a falar das questões da alimentação e nutrição sem que os nutricionistas estejam no sítio certo. No passado mês de Agosto vimos com agrado a abertura de 40 vagas para a integração de nutricionistas nos cuidados de saúde primários, tal como estava inscrito no Orçamento de Estado para 2018. Considero que foi dado um importante passo. Contudo, não nos podemos esquecer que nos centros de saúde de Portugal existe apenas 1/5 dos nutricionistas necessários. Também nos hospitais o rácio de nutricionistas está aquém das necessidades. Pelo que continuaremos a desenvolver esforços para que o Governo tenha determinação e assuma uma maior aposta na promoção da saúde e no tratamento da doença através da alimentação.

Também é urgente reverter a prevalência de obesidade infantil em Portugal. Considero da maior importância trabalhar as questões da educação alimentar e da oferta alimentar nas escolas. A escola apresenta-se como um local privilegiado para aquisição de conhecimentos e competências que permitem a adoção de hábitos alimentares saudáveis, bem como para a oferta de refeições equilibradas, completas e variadas. Com o fito de desenvolver um ambiente alimentar salutogénico nas escolas portuguesas é importante a presença de nutricionistas. Esta foi a recomendação feita pela Assembleia da República ao Governo já em 2012.





Com tanta informação, o consumidor pode sentir-se perdido. O que é realmente importante lembrar para ter uma alimentação saudável?

Primeiro é importante perceber que uma alimentação saudável deve respeitar três princípios basilares. Deve ser: completa – devemos ingerir alimentos de todos os grupos da Roda dos Alimentos ao longo do dia; variada – devemos alternar os alimentos dentro de cada grupo ao longo do dia; e equilibrada – devemos respeitar as porções diárias recomendadas e os seus equivalentes.

As recomendações para uma alimentação saudável incluem, ainda, os dez princípios da Dieta Mediterrânica:

1. A frugalidade e cozinha simples que tem na sua base preparados que protegem os nutrientes, como as sopas, os cozidos, os ensopados e as caldeiradas;

2. O elevado consumo de produtos vegetais em detrimento do consumo de alimentos de origem animal, nomeadamente de produtos hortícolas, fruta, pão de qualidade e cereais pouco refinados, leguminosas secas e frescas, frutos secos e oleaginosas;

3. O consumo de produtos vegetais produzidos localmente, frescos e da época;

4. O consumo de azeite como principal fonte de gordura;

5. O consumo moderado de laticínios;

6. A utilização de ervas aromáticas para temperar em detrimento do sal;

7. O consumo frequente de pescado e baixo de carnes vermelhas;

8. O consumo baixo a moderado de vinho e apenas nas refeições principais;

9. A água como principal bebida ao longo do dia;

10. A convivialidade à volta da mesa.

Importa, ainda, ler atentamente os rótulos dos alimentos, de modo a evitar aqueles com elevados teores de açúcar, de sal e de gordura, bem como limitar o consumo de bebidas alcoólicas (só podem ser consumidas por adultos saudáveis).