Alimentação saudável: Portugueses querem saber mais, mas falta informação

No Dia Mundial da Alimentação, o ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa divulgou na esta quinta-feira uma investigação sobre o interesse dos portugueses em informação sobre alimentação saudável. Mas a falta de campanhas de comunicação sobre nutrição obrigam os interessados a procurar online, encontrando informações que são pouco fidedignas.

Estas conclusões são feitas por Ana Teresa Tavares, na sua tese de doutoramento. A investigadora inquiriu 1166 pessoas e a maioria admitiu ter interesse em informação nutricional e que quer saber mais sobre bons hábitos de alimentação. Mas também afirmaram que "com a ausência de campanhas de comunicação procuram meios alternativos e pouco fidedignos". "A desinformação existente, principalmente aquela que circula nas redes sociais, promove graves equívocos nas recomendações nutricionais apresentadas", admitiu Ana.

A maior parte das pessoas recorrem da informação disponível na internet para tomar decisões sobre aquilo que come. No entanto, a grande maioria do que está difundido na rede não é fiável ou não está completo, lê-se na tese intitulada: "Campanhas de comunicação pública em nutrição: o impacto do envolvimento no interesse em informação".

De acordo com o último Inquérito Alimentar Nacional e de Atividade Física, os portugueses ingerem demasiado sal – 7.3 gramas diárias, mais 2.3 gramas superior às recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS). Também afirmam que 52.7% da população não cumpre a recomendação da OMS de consumir 400 gramas diárias de frutas e legumes.

"As inadequações alimentares ocorrem muitas das vezes pela falta de conhecimento nutricional das pessoas, que não estão devidamente informadas", afirma Ana. E acrescenta: "São necessárias campanhas de comunicação pública para ensinar as pessoas a terem uma alimentação saudável".

Uma equipa da Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto criou no mês passado um portal onde professores, investigadores e alunos fazem fact-cheking nos principais temas da atualidade e analisam o estado da nutrição em Portugal. O site chama-se "Pensar Nutrição" e tem como objetivo combater a desinformação sobre a alimentação.

Pedro Graça, professor na faculdade, disse à agência Lusa que "por um lado, houve uma maior tentativa de intervenção do Estado e da União Europeia na saúde das pessoas e, por outro, fruto da alimentação se ter tornado um bocadinho moda, associada às culinárias e aos chefes de cozinha, faz hoje disparar ‘likes’ em tudo o que é rede social".