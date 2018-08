Cristina Ferreira: uma máquina de fazer dinheiro

Aos 40 anos, a apresentadora trocou agora a TVI pela SIC, onde vai ganhar mais do que Francisco Pedro e Francisco Pinto Balsemão e mais do que toda a administração da estação de Carnaxide. Tem um blogue com um milhão de visualizações por mês e uma revista mensal com o seu nome.

Aos 40 anos, a apresentadora trocou agora a TVI pela SIC, onde vai ganhar mais do que Francisco Pedro e Francisco Pinto Balsemão e mais do que toda a administração da estação de Carnaxide. Tem um blogue com um milhão de visualizações por mês e uma revista mensal com o seu nome. Recorde a entrevista que Cristina Ferreira deu à SÁBADO em 2015.



A aversão da dupla às redes sociais era conhecida dentro da TVI. "Eu e o Goucha éramos as pessoas menos tecnológicas que existiam ao cimo da Terra. Nem sabíamos fazer login", conta Cristina Ferreira à SÁBADO. Por isso, em 2011, quando a direcção de marketing do canal sugeriu aos apresentadores do Você na TV que criassem uma página no Facebook, a reacção foi a previsível: "Não queremos nada disso", opuseram-se.



A ideia acabou por seguir em frente e, apesar da embirração inicial, os dois renderam-se à tecnologia mais depressa do que julgavam. "Assim que criámos a página, começámos a perceber que havia um retorno imediato do nosso trabalho através daquela plataforma", recorda a apresentadora. "As pessoas viam o programa e queriam comentar o que estávamos a fazer na hora. Foi aí que percebemos a ferramenta que o Facebook poderia ser."



O feedback do público não seria o único indicador. O sucesso das páginas também se reflectiu nos números. "Lembro-me de que logo nas primeiras horas, eles tiveram os dois à volta de 20 mil likes nas páginas", diz Tiago Froufe, então consultor de media do canal.



A popularidade no Facebook terá sido o primeiro sinal do potencial da apresentadora da TVI. Em apenas três anos, Cristina Ferreira reuniu mais de 1,3 milhões de gostos naquela rede social - o que significa, em traços largos, que cerca de 13% dos portugueses a seguem -, criou um blogue com uma média de 2,2 milhões de visualizações por mês (algo sem precedentes em Portugal), lançou um perfume e uma linha de sapatos em nome próprio, tem um livro de receitas e ainda gere uma loja de roupa.



Um contrato "à jogador de futebol"

No início do ano, a 7 de Janeiro, revelou aquele que será o seu próximo projecto: uma revista em nome próprio. Algo que, como a própria fez questão de destacar na cerimónia de lançamento, nas cavalariças do Hotel Pestana Palace, em Lisboa, é quase inédito: "Só há uma pessoa no mundo que tem, a Oprah. Devíamos ter uma conversinha", afirmou, em tom de brincadeira. A sua revista vai chamar-se… Cristina e será editada pelo grupo editorial Masemba - que detém publicações como a Lux, Lux Woman ou a Revista de Vinhos. Deverá ser lançada em Março com uma primeira tiragem de 100 mil exemplares.



A parceria resultou de uma vontade mútua. Quando, em Outubro de 2014, a revista Lux Woman fez uma distribuição de amostras do perfume de Cristina Ferreira, Nuno Santiago, director-geral do grupo, percebeu que era a oportunidade certa: "Esta mulher tem potencial, vou explorá-lo", conta à SÁBADO. A apresentadora já tinha pretensões de se envolver num projecto editorial. "Foi uma coisa muito rápida, parecia um contrato à jogador de futebol. 'Queres fazer uma revista?' perguntei-lhe. 'Quero', disse ela. 'Sabes o que queres fazer?' Respondeu-me: 'Tenho tudo na cabeça.'"



Sabe-se pouco do conteúdo da revista, apenas que terá um convidado especial todos os meses. Mas tem potencial para ser um sucesso. Porquê? Basta olhar para exemplos anteriores. Por exemplo, muitos dos modelos que a apresentadora usa no programa da manhã da TVI, e que estão disponíveis na sua loja de roupa multimarca, a Casiraghi Forever, na Malveira, esgotam no próprio dia, à tarde. Mais um exemplo: o ano passado, o batom bordeaux da Sephora que Cristina Ferreira usou no dia do seu aniversário, a 9 de Setembro, provocou uma ruptura de stock em quase todas as lojas. Outro ainda: em 2013, aconteceu o mesmo com o casaco vinil da marca Valentino que escolheu para uma produção fotográfica de homenagem ao filho. "Não era propriamente mainstream, mas no dia a seguir ligaram-me a dizer que tinha esgotado em Portugal", conta a sua manager, Inês Mendes da Silva.



Como é que esta mulher de 37 anos conseguiu estender a sua visibilidade televisiva às redes sociais e tornar o seu nome uma marca? Recuemos um pouco. Cristina Ferreira tirou o curso de Ciências da Comunicação, foi professora do 2º ciclo durante dois anos e só se iniciou na televisão depois de fazer um curso para apresentadores, organizado por Emídio Rangel na Universidade Independente. Júlia Pinheiro, sua professora e mais tarde colega no Diário da Manhã, da TVI, apercebeu-se do talento da então jornalista, sobretudo na área do entretenimento. "Foi ela que disse ao José Eduardo Moniz: 'A Cristina é a cara para o Você na TV. É capaz de falar até com um pionés'", contou a própria Cristina numa entrevista à SÁBADO em Novembro de 2013.



Júlia Pinheiro recorda-se disso: "Já era atrevida e tinha um ar um pouco gaiteiro, além de que falava um português irrepreensível. Achámos que daria um toque de frescura ao lado do Manel [Luís Goucha] e não nos enganámos."



O fenómeno em torno da imagem e do nome só aconteceria, porém, nos últimos dois anos. Um dos principais motivos foi a criação do blogue Daily Cristina, a 21 de Maio de 2013. "Percebi que, lá fora, os blogues eram um instrumento de comunicação valiosíssimo e que, ao nível da moda, não só marcavam tendências como as próprias marcas começavam a chamar os bloggers para divulgarem os seus lançamentos. Pensei: 'Porque não?'", conta Cristina Ferreira.



Blogue ou market place?

Consumidora compulsiva de revistas de moda, sempre teve outros interesses que não se encaixavam no espaço do Você na TV, como a roupa e as viagens. A ideia de criar um blogue que funcionasse como uma espécie de diário surgiu num almoço com a sua manager, Inês Mendes da Silva. "Não queria só uma montra, queria-me a mim dentro e isso consegui através dos textos", revela à SÁBADO. É ela que os escreve todos, normalmente às 8h, quando a penteiam para o programa da TVI. "Costumo dizer que quando me puxam pelas ideias, elas saem", afirma Cristina, sorrindo. É também ela que sugere grande parte dos conteúdos. "Faz a reunião de alinhamento do programa e depois tem aquela pausa para fazer o cabelo e a maquilhagem e para tomar o pequeno-almoço. Aí aproveitamos para pôr as coisas a andar", confirma Inês Mendes da Silva, também coordenadora do Daily Cristina.



Desde o início que Cristina Ferreira quis criar uma plataforma cuidada e com profissionalismo. Por isso, tem uma equipa de 13 pessoas a trabalharem consigo. O seu blogue possui um coordenador digital, uma pessoa para tratar da comunicação e fazer a ponte com as marcas, um designer, um manager de conteúdos, duas stylists, um realizador, um editor de imagem e um câmara, uma maquilhadora, uma cabeleireira e fotógrafos rotativos.



A Media Capital participa no projecto como parceiro comercial e as receitas são partilhadas entre as três partes envolvidas: a apresentadora, a empresa que a representa digitalmente, a Luvin, e o grupo de media. "Senti que tinha de partilhar isto com a TVI porque trabalhamos em conjunto. Não tinha de o fazer, mas considero-os uma espécie de pais, digamos assim, da minha vida pública", explica a apresentadora.



Criar um blogue, com gestão de redes sociais e promoção, custa em média 3 mil euros. Neste caso, o investimento inicial foi suportado pela directora de Conteúdos não Informativos da TVI - que não quis adiantar valores concretos à SÁBADO. O retorno não deve, porém, ter tardado a chegar. Logo no primeiro dia, o blogue crashou e esteve em baixo nos três dias seguintes. "Quando foi para o ar estávamos todos juntos, levámos uns hambúrgueres e uns sumos, pusemos online, celebrámos e, de repente, com a quantidade de acessos, aquilo veio abaixo", recorda a manager Inês Mendes da Silva.



No primeiro mês, o Daily Cristina atingiu 5,5 milhões de visualizações, mas há outros números impressionantes. Por exemplo, na semana em que a sua mentora esteve em Marrocos, a convite do Turismo daquele país, em Setembro de 2014, o blogue registou 1,4 milhões de visualizações em sete dias. Outro: um mês mais tarde, quando a apresentadora lançou um perfume em nome próprio, o Daily Cristina chegou às 400 mil visualizações em apenas 24 horas.



Embora tenha nascido com o conceito de um diário, o Daily Cristina nunca foi apenas isso. "O nome blogue até é desajustado. Não é um sítio onde uma pessoa escreve sobre estados de alma, é mais um market place ou um meio de comunicação para marcas", explica à SÁBADO o presidente da agência Ivity, Carlos Coelho. Cristina Ferreira tem essa consciência. "Sabia, como é óbvio, que isso podia acontecer. As pessoas que me seguem confiam em mim e sabem que se digo que aquele é um bom creme, é porque deve ser mesmo. Têm muito mais apetência para experimentarem os produtos que nós sugerimos."



Todos os dias, a coordenadora do blogue, Inês Mendes da Silva, recebe dois a três emails de marcas que querem trabalhar com Cristina Ferreira. A apresentadora tem por regra escolher só aquelas com que se identifica. Por exemplo, não faz publicidade a marcas de whisky, porque não bebe, mas já aconteceu fazer um post no seu blogue sobre colchões, porque às vezes só tem quatro ou cinco horas para dormir, e também à farinha que a mãe usava para fazer bolos. A proposta parte normalmente das empresas, mas a execução dos conteúdos é feita pela equipa do blogue, o que significa assegurar toda a produção (imagem, fotografia ou vídeo) e fazer a partilha nas redes sociais.



Um post no Daily Cristina custa cerca de 4.500 euros - valor bem acima da média paga pelas marcas aos blogues, que se situa entre os 500 e os 1.000 euros. "Neste caso, a marca é obrigada a comprar dois de cada vez, portanto são 9 mil euros", diz à SÁBADO Sara Andrade, gestora de comunidade na agência de meios Initiative. "Ela é um exemplo over the top porque tem imensos seguidores no Facebook. As empresas sabem que aquilo vende", explica.



O caso recente do perfume que lançou em seu nome, a convite da empresa de venda directa LR Health and Beauty, é a prova disso. A primeira edição da fragrância, de cerca de 10 mil unidades, que foi lançada a 20 de Outubro de 2014, esgotou em sete dias; a segunda edição, de 5.000 unidades, desapareceu ainda mais rápido, no espaço de cinco horas. A notoriedade da empresa, que está representada em 32 países e tem associadas celebridades como Bruce Willis e Heidi Klum, disparou: "Existia, sem dúvida, uma LR antes de a Cristina estar connosco e outra depois", diz Luís Mateus, director-geral da empresa em Portugal.



O perfume de Cristina bateu o Bruce Willis

Meu, o perfume de Cristina Ferreira - a primeira figura pública no País a ter uma fragância com o seu nome -, começou a ser idealizado em Março de 2013. A apresentadora esteve na Alemanha duas vezes para acompanhar de perto a criação do aroma. Primeiro, a empresa estudou-a ao detalhe: "Quisemos perceber se é uma pessoa extrovertida ou introvertida, o seu tipo de humor e auto-imagem, o que prefere comer, doces ou salgados, se gosta mais do cheiro a peixe ou a carne, de aromas mais cítricos ou adocicados, todos os pormenores importam", explica Luís Mateus. Depois, com base nesta entrevista exaustiva, um perfumista desenvolveu 70 fragâncias diferentes. "O normal é entre 25 a 30 no máximo mas, como a Cristina não tinha nenhuma referência em termos de perfume, o desafio foi maior."



Num só dia, a apresentadora testou estas 70 fragâncias na fábrica da LR perto de Dortmund, na Alemanha. Começou às 8h da manhã e só terminou às 19h. "A nossa capacidade olfactiva só consegue absorver três fragâncias de cada vez, depois tem de se interromper com café para cortar", explica o director da empresa. Das 70 fragrâncias foram escolhidas 35 e, no fim do dia, ficaram apenas cinco, que Cristina Ferreira trouxe para Portugal para tomar uma decisão. "Há um episódio curioso. Quando estávamos na fábrica, a certa altura, ela disse-me: 'Gosto muito deste, acho que já escolhi.' Depois, no meio de tantos cheiros, perdeu-se. Mas no fim, foi mesmo aquele de que tinha falado que ficou."



As comparações ajudam a perceber a dimensão do fenómeno: num só trimestre, o Meu vai ter vendas equivalentes às de uma celebridade internacional, num ano inteiro e em 32 países. Mais: "Em Portugal, a Cristina Ferreira terá porventura o volume equivalente àquele que Bruce Willis tem em todos os países", compara Luís Mateus. O perfume, que custa 39,90 euros, já ultrapassou fronteiras - a empresa tem recebido solicitações de países como Grécia e Rússia.



Cristina Ferreira também tem uma parceria com a marca de sapatos americana Hush Puppies, que a convidou a desenvolver a sua própria linha de calçado. Quando foi lançada a primeira colecção, em Março de 2014, o feedback foi tão grande que o site da empresa bloqueou, segundo revela à SÁBADO Nuno Romão, sócio da Hush Puppies em Portugal. "Fizemos uma estimativa em alta, considerando já o efeito Cristina Ferreira, mas mesmo assim tivemos de repetir três vezes a encomenda inicial", diz. No final de 2014, depois de três colecções com o cunho da apresentadora, o balanço deixou a empresa feliz: as vendas nas lojas subiram quase 6% e a marca praticamente duplicou o número de clientes.

À semelhança do perfume, Cristina Ferreira esteve envolvida na produção dos sapatos. Essa é, aliás, uma das características que colegas e amigos lhe apontam e que pode justificar o seu sucesso: o empenho. "Uma coisa é associar-se a uma marca e deixar que seja ela a trabalhar. Neste caso, há a participação dela em tudo, nenhum sapato sai da fábrica sem ser aprovado pela Cristina", conta à SÁBADO o seu colega nas manhãs da TVI, Manuel Luís Goucha. "Ela está em tudo a 100%. É por isso que eu digo que ela tem quase o toque de Midas: as marcas sabem que vão ter retorno", sublinha.



Quando começou a ser projectada a primeira colecção de sapatos, ainda no Verão de 2013, a apresentadora levou várias ideias de fotografias e elementos que gostaria de incluir. "Por exemplo, os lacinhos, um detalhe bastante conseguido, foram ideia dela. Disse--nos que lhe faziam lembrar a Minnie", conta o sócio da Hush Puppies em Portugal, Nuno Romão. Cristina Ferreira foi duas vezes de avião ao Porto, onde fica a sede da empresa, para experimentar os protótipos. "Saiu do programa da manhã mais cedo, porque o avião era às 13h30, e esteve connosco das 15h às 19h até apanhar outro voo de regresso a Lisboa", descreve Nuno. Um detalhe: normalmente os protótipos são 37 e há formas que só existem mesmo neste número. "Como a Cristina calça o 38, teve de fazer um esforço para experimentar alguns modelos."



Na reunião internacional da Hush Puppies, no passado mês de Novembro, nos Estados Unidos, a filial portuguesa recebeu um prémio de excelência. "O trabalho com a Cristina teve impacto. É muito claro para eles: ela está para Portugal como a Oprah para os Estados Unidos", admite o responsável.



Uma máquina de fabricar ideias

Os dois últimos anos mudaram a vida de Cristina Ferreira. Se em 2014 a apresentadora lançou sapatos e um perfume com o seu nome, no ano anterior já tinha publicado um livro de receitas e passado a acumular o trabalho nas manhãs da TVI com um cargo na direcção do canal. Deliciosa Cristina foi uma proposta da editora Objectiva, que se inspirou no blogue. Publicado em Novembro de 2013, logo na primeira semana vendeu cerca de três mil exemplares, chegando aos primeiros lugares dos tops de vendas. Agora já superou os 15 mil exemplares, diz Clara Capitão, da Objectiva.



As 51 receitas foram pensadas, escritas, confeccionadas e fotografadas em apenas três semanas e Cristina Ferreira teve a ajuda do chef Hernâni Ermida para as elaborar. No dia em que o primeiro exemplar ficou pronto, a editora pregou uma partida à autora: "Pedimos à gráfica que imprimisse um exemplar especial, em que a Cristina aparecia com um bigode pronunciado na fotografia da capa. Quando ela o viu, arregalou muito os olhos e perguntou: 'Já foram todos impressos?'", conta Clara Capitão.



O convite para integrar a direcção da TVI aconteceu na sequência do potencial que Cristina Ferreira demonstrou ter nas redes sociais. "Começámos a olhar para ela de forma diferente e demos-lhe a oportunidade de fazer um programa a solo, o Dança com as Estrelas", revela à SÁBADO Bruno Santos. Para o director de programas da TVI, a apresentadora não tem só traquejo para aguentar um programa diário há 10 anos, mas também espírito de liderança e criatividade para pensar e fazer televisão. "Entende muito bem o que as pessoas gostariam de ver", considera. Alguns pormenores do Dança com as Estrelas foram propostos por ela. "Como aquela ideia de mudar de vestido com uma coreografia em todos os programas. Não existia no formato original, mas passou a ser uma marca do programa", conta Bruno Santos.



Não é exemplo único. Tanto o evento de lançamento do seu livro, na LxFactory - em que Cristina Ferreira desafiou uma série de figuras públicas, como Fernanda Serrano e Manuel Luís Goucha, a cozinharem as suas receitas -, como o vídeo de promoção para o seu perfume foram ideias suas. "Ela entregou-me dois ou três videoclipes de moda e de música, coisas que lhe agradavam bastante em termos de look e foi a partir daí que o criámos", conta António Simões, realizador do Daily Cristina. O spot, de apenas 1 minuto, em que Cristina Ferreira aparece ao lado de um modelo masculino, foi gravado num dia: começaram às 14h e só terminaram às 24h.



De menina saloia à mulher mais sexy do País

Mas, de onde vêm todas estas ideias? "Durante anos, como sou filha única, vi muita televisão. Era o meu amigo. Posso dizer que cheguei à televisão a conhecer a televisão", admite Cristina Ferreira. Oprah é uma das suas maiores referências; outra pessoa importante foi a sua primeira coordenadora no programa Você na TV. "A Cláudia [Rodrigues] era muito parecida comigo, falava-se de alguma coisa e ela tinha as ideias mais surpreendentes para a divulgar. Aprendi as bases com ela, o resto veio do olhar, de estar atenta", explica.

Cristina Ferreira diz que a fase mais criativa do dia é ao fim da tarde quando vai no carro de regresso a casa, na Malveira. Outras vezes, as ideias surgem-lhe durante o programa da manhã, motivadas por alguma coisa que um convidado diz. "Se grito para a régie ao nosso editor: 'Migueeeel!' Ele já sabe que é para apontar e que depois vamos discutir isso na reunião", conta, divertida.



A capacidade de entender aquilo que as pessoas gostam de ver, Cristina Ferreira atribui-a às suas origens humildes. Cresceu na Malveira e chegou a vender enxoval na feira com uma tia. "São as emoções que tocam as pessoas do campo e a televisão é emoção. Crescer no meio dessas pessoas fez-me perceber o que chega a elas e se há alguma coisa que me toca, sei que também as vai tocar", revela à SÁBADO.



Mas não foram as suas origens que a transformaram numa marca. "Não pomos um perfume porque nos identificamos com as origens de alguém. O que as pessoas gostam na Cristina Ferreira é o facto de ela ser sofisticada, bonita e de estar na televisão. E, claro, identificam-se com o sonho de um dia poderem ter o sucesso dela", explica Carlos Coelho, especialista em marcas.



Há características na apresentadora que justificam o fenómeno de atracção: ser uma mulher bonita e estar solteira, mas também o seu processo de transformação pessoal. "Antes, era uma miúda simples, uma menina saloia, sem querer ser pejorativo. Neste momento, já foi eleita mais de uma vez a mulher mais sexy do País, tem um estilo próprio, veste-se bem e faz produções de moda de alto nível", diz o director de programas da TVI, Bruno Santos.



Gerir uma marca é uma corrida

O facto de estar há mais de 10 anos num programa líder de audiências no horário da manhã, o salto para o prime time com o Dança com as Estrelas - cuja terceira edição terá início a 1 de Março -, e o percurso pessoal feito longe de grandes escândalos e comportamentos desviantes, explicam o interesse das marcas por ela. "É uma long runner, tem uma carreira consolidada e não lhe são conhecidas grandes variações na forma como se relaciona com o exterior. As marcas preferem associar-se a pessoas com uma imagem mais estável", diz Carlos Coelho.



Não existiram até hoje muitos fenómenos como ela, admitem os especialistas. "É muito mais fácil usar a notoriedade para entrar num anúncio publicitário do que criar um canal próprio para o fazer", diz o presidente da agência Ivity. Mas alerta: "Gerir uma marca é uma corrida de fundo, muito semelhante à agricultura, é uma coisa que se tem de plantar, regar, podar."



Qual será o próximo passo da estrela da Malveira? Talvez criar em Portugal aquilo que Oprah (mais uma vez a comparação é inevitável) conseguiu montar nos Estados Unidos: ter um canal em nome dela, como aponta Carlos Coelho. Cristina Ferreira não põe de parte essa possibilidade. "É impossível para já, porque estamos em Portugal e somos poucos e pequeninos. Mas não descarto nenhuma hipótese."