"A capa da memória.

E do amor", pode ler-se na legenda da imagem.

Cristina Ferreira diz adeus à TVI, mas garante que não é "para sempre". A confirmação foi feita esta quarta-feira com uma publicação no Instagram em que a apresentadora partilha a primeira imagem da próxima capa da sua revista, onde aparece com Manuel Luís Goucha e Pedro Teixeira, seus companheiros de ecrã.No blogue, Cristina também fala sobre as amizades que vai manter, apesar da partida "Amigos para sempre significa que sempre serás meu amigo, amigos para sempre significa um amor que não pode acabar, amigos para a vida não apenas um verão ou uma primavera, amigos para sempre", partilhou.