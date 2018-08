Apresentadora vai para a SIC

A TVI confirmou, num comunicado emitido esta quarta-feira, que Cristina Ferreira vai deixar a estação, estando a administração a negociar com a apresentadora a rescisão do contrato que durava até Novembro de 2018. Segundo o Correio da Manhã, Cristina vai para a SIC, naquela que será a primeira contratação do novo director-geral de entretenimento da Impresa, Daniel Oliveira.



"A TVI e Cristina Ferreira acordama em não renovar o contrato de prestação de serviços da apresentadora qye está em vigor até 30 de novembro de 2018. As partes encontram-se atualmente a negociar os termos aplicáveis à cessação da relação contratual vigente e, bem assim, do vínculo laboral existente", pode ler-se no comunicado da estação de Queluz.



"Após 16 anos, ambas as partes entendem estar na altura de dar início a um novo rumo e a novos projetos empresariais e profissionais, pondo um ponto final neste caminho comum. A TVI destaca o profissionalismo e competência da apresentadora e diretora de conteúdos não informativos sempre votou ao exercício das suas funções na TVI, a televisão líder em Portugal", remata o comunicado.



Cristina Ferreira, de acordo com o CM, deverá assumir o programa das manhãs, o que a colocará a concorrer directamente com Manuel Luís Goucha, o seu parceiro nas manhãs da TVI desde 2004. Já Júlia Pinheiro - que ocupava esse lugar na grelha da SIC - deve passar a apresentar um programa da parte da tarde.