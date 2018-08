Apresentadora usa texto do seu livro para falar sobre a saída da TVI e a passagem para a SIC.

Cristina Ferreira voltou às redes sociais com um longo texto, escrito no seu livro há dois anos, onde fala sobre escolhas. A apresentadora decidiu assim quebrar o silêncio sobre a sua mudança para a SIC.



No texto, a apresentadora da Malveira fala em escolhas e em como não se perdoaria se não arriscasse. "Pior do que ir e ter que voltar é não ir e nunca saber onde se podia chegar", diz.



A apresentadora, revela assim, nas entrelinhas, que procura uma mudança e que esta a faça chegar mais longe.



"Há pouco tempo, um primo dizia-me que aos 40 não se muda. Que um emprego de 18 anos se mantém, mesmo que não nos dê felicidade. «Talvez até nem saiba fazer mais nada.» Este conformismo deixou-me a pensar. Sabemos nós desta vida que a outra ninguém ainda conseguiu provar. Porque nos habituamos a uma vida que não é a nossa quando podemos escrever a nossa própria história e emprestar-lhe vários capítulos? Talvez seja loucura o risco", esclarece.