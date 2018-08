Licenciada em História, foi professora no ensino secundário - e a seguir fez Comunicação Social e a apresentação de TV, com Manuel Luís Goucha e Júlia Pinheiro. Começou em 2003 com os directos de Big Brother 4 na TVI. Tem um blogue com um milhão de visualizações/mês e uma revista mensal com o seu nome - onde leva à capa quase quem quer. Foi directora de programas da TVI e agora vai transferir-se para a SIC. Recorde a entrevista transformada em testemunho dada àa 3 de Maio de 2018, quando foi considerada uma das 50 mulheres mais poderosas do País.

Tenho a certeza absoluta que foi a minha infância e o início da minha adolescência que ditaram a mulher que sou. Cresci no campo, em liberdade. Passava os dias inteiros com os meus primos fora de casa, brincávamos, conversávamos, e acho que isso e ter olhado para uma mãe e um pai que se respeitaram mutuamente, que trabalharam muito, cujo valor do trabalho me passaram, fez o que eu seja a mulher que sou. Era a miúda mais tímida que podem conhecer, filha única, isolada. Tinha a TV como companhia, via desde que acordava até que me deitava. Acho até que sei o que é que o público gosta por isso mesmo. Sempre fui boa aluna.

Quando olho para o meu passado e para tudo o que me aconteceu, não vejo nada que possa ter sido uma dificuldade. Talvez porque eu tenha esta capacidade de apanhar as coisas menos felizes – e isto sim foi uma construção que ao longo destes 40 anos foi sendo feita. Não acho que tenha tido grandes dificuldades. Tive, sim, foi muitas certezas. Nunca dúvidas, nunca medo. Sei cada vez mais que nada acontece por acaso. Acredito que o meu primeiro programa de prime time sozinha, o Dança com as Estrelas, me transformou enquanto mulher: foi aquele momento em que uma queda de um dos concorrentes muda tudo. Tive a sorte de algumas pessoas me terem ajudado porque a pergunta era: "Como é que se faz televisão e como é que eu consigo passar alegria para os telespectadores quando um dos correntes está neste momento hospitalizado?" A ter de escolher um momento especialmente bom, talvez aquele em que fui eleita e nomeada directora de conteúdos não informativos da TVI.

Nunca senti a pressão de ter de agradar a alguém pela forma como me visto. Eu, de alguma forma, sou excêntrica nesse sentido e já usei visuais que não foram consensuais. Gosto dessa diferença. Acho que a TV é espectáculo e sendo espectáculo tem de ser dessa forma. É óbvio que há uma pressão imensa para quem trabalha em televisão, principalmente as mulheres, de ter uma imagem cuidada, de ser magra, de ser gira, não ter rugas. Estar sempre muito bem penteada, muito bem maquilhada. Eu não tenho grandes preocupações com isso.

Nunca senti que a condição feminina fosse impedimento para o que quer que seja. E isso eu devo a uma mãe que enfrentou a vida de cabeça erguida, sem ter medo de fazer o que quer que fosse e de um pai que respeitou muito essa condição feminina. Está provado que é mais difícil para as mulheres, mas sempre achei que ser mulher não me iria impedir de chegar onde quer que fosse.

Não sou das que embarca na fantasia de que são as mulheres que estão a comandar o mundo. Eu não quero isso para a sociedade. Eu quero é igualdade e a igualdade não é uns serem mais fortes do que os outros. Acho que as grandes mudanças têm sido construídas nos últimos anos, embora exista aqui uma geração que lutou muito para a mulher se poder divorciar, para poder sair do País sem a autorização do marido, para fumar, para votar, para todas estas coisas.

Eu acho que a maior conquista de todas, actualmente, é a de a mulher perceber que não tem de se sentir culpada pelas suas escolhas, pelas suas decisões, pelas suas opiniões, pela sua forma de vestir. Pelo facto de passar muitas horas fora de casa. Por não gostar de cozinhar. Por não achar graça à maternidade. Por querer ter um futuro completamente diferente daquele que teve a avó, a mãe, ou outra qualquer mulher na sua vida. E isso eu sinto que é o meu papel também. A mensagem que eu gosto de passar às mulheres é que não tenham culpa das vossas escolhas, da vossa vida, das vossas decisões, porque isso acontece com os homens desde sempre.