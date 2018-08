Graça Lobo encontra-se internada e a receber "apoio e abrigo", depois de vários apelos da filha, Sarah Anahory Vapaos, que usara as redes sociais para revelar que a mãe, gravemente doente, não ficava internada em nenhuma unidade hospitalar pública apesar dos problemas de saúde. Recorde a entrevista de vida concedida à SÁBADO em Fevereiro de 2015.



Não há nada que afaste Graça Lobo do teatro. Nem mesmo as cinco fracturas na coluna que a impedem de andar direita. Movimenta-se a custo e senta-se numa poltrona com almofadas de diversos tamanhos, para apoiar as costas, enquanto dá entrevistas sucessivas para televisões e imprensa. A voz rouca com inflexões, que a levou a ser actriz, continua inalterada. O discurso também não amansou com o envelhecimento, ainda que mantenha um tema tabu: a idade.

Após um ensaio da peça As Três (Velhas) Irmãs, na Sala-Estúdio do Teatro Dona Maria II, em Lisboa, na passada sexta-feira, dia 13, Graça Lobo admite que recorre ao improviso. É como lhe sai melhor a adaptação deste clássico de Anton Tchekhov, encenado por Martim Pedroso. A actriz e duas colegas (Mariema e Paula Só) recordam episódios autobiográficos, misturando-os com o enredo do dramaturgo russo. Graça é a líder Olga, Paula Só a ingénua Irina, Mariema a Macha melancólica e amarga.

A conversa com a SÁBADO é no seu restaurante favorito, o Gambrinus, próximo do teatro. Ementa para o jantar: arroz de pato.

Chegámos ao Gambrinus....

Vamos lá ver se eles arranjaram a minha mesa. Preciso de tomar um copo, não aguento mais, tive um dia de doidos. Onde estão os meus cigarros? Quero um Chardonnay bom, branquinho.

Tenho reparado que é muito autodepreciativa. Porquê?

Porque já sou velha. O que é mais importante para mim é o amor e a bondade. Na peça, não estão representados. Há a impaciência da Olga, porque é ela que sustenta a casa. Quem paga é quem tem o poder e normalmente quem é mais inteligente.

Precisa que gostem de si?

Olha lá, o que julgas que é isto do teatro?

Esta peça já foi representada inúmeras vezes. Porque é que nunca a fez?

Porque não calhou. O Tchekhov tem 150 personagens. Nunca tive dinheiro para fazer peças com montes de personagens [além de actriz, fundou uma companhia de teatro]. Fiz muitos monólogos. Ao todo, fiz cerca de 50 peças.

Aqui, o encenador está em cena a auxiliá-la. Como anda de memorização?

Dantes gravava tudo e ouvia no carro ou em casa. Agora não. A improvisar sou óptima.

A sala-estúdio do Teatro Nacional D. Maria II, onde representa a peça, foi inaugurada por si. Como foi?

Pensei que tinha de fazer o teatro que queria e criei a Companhia de Teatro de Lisboa para inaugurar a sala. Fui logo ao Teatro Nacional porque não tenho pachorra para caves. Na altura, os dois directores do teatro, António Braz Teixeira e José Lima de Freitas, disseram-me que a sala estava fechada e que não tinham dinheiro para a arranjar. Telefonei ao meu amigo António Alçada Baptista e disse-lhe para pedir 90 contos [o equivalente a 8 mil euros hoje] à Maria de Lurdes Pintasilgo [ex-primeira-minis-tra]. O António arranjou-me os 90 contos e pus imenso dinheiro meu. Estreei Velhos Tempos [1978], de Harold Pinter, e foi um sucesso.



Porquê? Houve polémica?

Metade das pessoas achava que eu era comunista e a outra metade que era reaccionária. Também tinha um respeito enorme pelos actores, eles gostavam de estar comigo.

Chegou a ganhar alguma coisa com essa peça?

Lembro-me que, quando acabei, ganhei cinco contos [452 euros hoje].

Como vão as suas memórias?

Já comecei o livro, está com piada.

É desta que vai revelar a sua data de nascimento?

Nasci anteontem. Não digo a data de nascimento e pronto.

Pode ao menos revelar o signo?

Carneiro. Marro.

Parece que é um dos signos mais apaixonados do zodíaco. Fale-nos das suas paixões.

Fui quase sempre o homem de tudo nas relações. Só houve dois homens com quem não fui: um é o pai da minha filha, outro é um pintor consagrado.

Quem foi a primeira paixão arrebatadora?

Foi o Maurício de Vasconcelos, arquitecto. Foi ele que refez o Gambrinus [1964]. Eu tinha 27 anos, encontrávamo-nos aqui. Ele deixou a mulher e os filhos e depois deixou-me a mim porque eu era um furacão e ele precisava de paz e sossego para trabalhar. Ainda durou uns anos. A ex-mulher ainda hoje me apelida como "a mulher do teatro". Gostávamos tanto um do outro, mas ter-se-á apaixonado por uma arquitecta no ateliê onde trabalhava e que era o oposto de mim.

E a grande paixão da sua vida?

A grande paixão da minha vida não sei quem foi. Tenho a impressão que foi um amigo com quem nunca aconteceu nada. Percebia tudo o que eu dizia, tinha um sentido de humor que não acabava, passávamos a vida a rir que nem uns perdidos. É a pessoa de quem tenho mais saudades, está a fazer outras coisas muito mais importantes do que eu. Ele não estava apaixonado por mim. Éramos amigos e sempre nos tratámos como tal. A nossa amizade durou 18 anos, ele era mais novo do que eu. Durou até aos meus 54 anos.

A beleza física conta?

Não gosto de homens bonitos, gosto de homens feios.

Há quanto tempo não está apaixonada?

Há mais de 20 anos, desde que me curei [do cancro da mama] quando vim de Marselha. Ninguém se apaixona por mim, sou demasiado velha. Preciso de sentido de humor, de bondade e cumplicidade. E não gosto de senhores. Mas não vai acontecer, estou completamente resignada.

Regressemos à peça. Diz que deu o primeiro beijo aos 8 anos e levou um beliscão. Foi assim?

Dei a um pretinho, que vivia ao pé da minha casa, na Av. de Berna [Lisboa]. O beliscão surgiu na peça.

E quando foi a sua primeira vez?

Aos 19 anos, e correu pessimamente. Eu era muito prática. Hoje sou menos. Ele não tomava a iniciativa para nada - já lhe disse que sempre fui o homem de tudo. Ele era um menino muito benzoca, com olhos muito azuis e espadaúdo. Disse-lhe para ir ter comigo à Bénard. Antes, fui ter com o padre de uma igreja do Chiado e contei-lhe que estávamos em perigo de pecado mortal, e ele mandou-nos à vida. A minha mãe, de quem não conseguia esconder nada, é que não achou graça.

Sentia-se irresistível quando se olhava ao espelho?

Achava-me muito gira e fazia os possíveis para ser muito gira, pesava 50 quilos. Tinha mundo, vestia-me bem e um background muito bom. Agora engordei 12 quilos por causa das cinco fracturas na coluna. Não posso usar saltos altos. A primeira fractura foi há 12 anos, porque caí. Fui para a unidade de ortopedia em São José, e estive internada três semanas. Cinco anos depois, passei a cair sistematicamente, deixei de andar, estive acamada seis meses e fiz fisioterapia. Entretanto, aos 50 anos tive um cancro da mama no peito direito e não disse a ninguém. Fui operada em Marselha e quando cheguei contei aos meus amigos. Ninguém acreditou.

Falando de assuntos mais leves, a que se deve o corte da franja?

Fartei-me e achei que tinha de mudar tudo. Cortei-a há duas semanas. Mesmo quando era pequenina tinha franja, nunca a tirei.

A propósito de infância, a sua foi feliz?

A minha infância foi dourada, era filha única e muito bem tratada. Nasci num palácio do meu pai, em Vialonga, com 40 quartos, pavões à volta e essa coisada toda. Passei lá as férias e os fins-de-semana até aos 18 anos. Nessa altura zanguei-me com ele porque me apaixonei por um homem casado e ele pôs um detective atrás de mim. E por isso ele decidiu vender o palácio ao filho do Manuel Queiroz Pereira [empresário], para a mulher dele ir lá os fins-de-semana. Acho que a mulher nunca lá pôs os pés e o palácio está a cair de podre. O meu pai achava sempre que eu era a culpada de tudo.

O que faziam os seus pais?

A minha mãe foi das primeiras mulheres a ter uma firma em nome individual, de importação de cosméticos. O meu pai era coronel e muito disciplinador para mim e para a minha mãe. Claro que guardo boas recordações dele. Quando eu entrava numa sala, ele levantava-se. Não fazia isso com mais ninguém.

Sentiu-se o bode expiatório do seu pai?

Nunca pensei nisso. Era um bocado louca, fazia o que me apetecia, como estar numa festa até às 6 da manhã.

Como se dava com a sua mãe?

Adorava-a. Andava sempre a dar-lhe beijinhos e a abraçá-la. Depois ela dizia "já chega".

Sendo tão irreverente, alguma vez experimentou drogas?

Nunca. Não quero, não acho graça. Estive perto de pessoas que se drogavam. Vi a doença de uma delas, que se drogava e bebia. Nunca me apeteceu. Já tenho uma imaginação que nunca mais acaba. Acontece-me tudo.

Foi o seu pai que a mandou para um convento em Dublin, quando tinha 15 anos, depois de ter estudado nos melhores colégios, como o St. Julian's. Porquê?

Quando voltei de Paris, onde estive algum tempo com a minha mãe, o meu pai achou péssimo que andasse de Vespa. Nunca fui estúpida, portanto absorvi a liberdade e deitei fora o fascismo. Cheguei cá e comecei a dizer o que me apetecia, que não me sentia bem aqui, que não podia dar beijos a rapazes. Então o meu pai mandou-me para um convento em Dublin, onde encontrei uma freira extraordinária, de uma nobreza e carácter como não encontrei em mais ninguém. Quando saí do convento, aos 17 anos, escrevia-lhe todos os meses.

Antes de ser actriz foi hospedeira. Como correu a experiência?

Aos 19 anos, trabalhei num avião muito antigo de uma companhia aérea de Bogotá. [Uma vez] Pediram-me para aquecer uma sanduíche. Estava cheia de sono e pus a sanduíche no forno. Sentei-me numa cadeira, encostei a cabeça e adormeci. Acordei com o avião cheio de fumo. Após este episódio, pediram-me para sair da companhia.

Depois foi hospedeira de terra na TAP. Como deu o salto para a representação?

Dizia poesia em casa e o Alexandre Babo [dramaturgo e escritor] ouviu-me recitar. Disse-me que tinha de ser actriz por causa da voz. Foi quando o meu pai morreu, senão nunca iria para o Conservatório. Tinha uma certa independência financeira. Logo no Conservatório, em 1967, fui fazer a protagonista de Noites Brancas, de Dostoiévski, à Casa da Comédia, que era o sítio in.

Isso não lhe fez disparar o ego?

Não.

Foi nesta altura, aos 24 anos, que decidiu reduzir o nariz. Porquê?

Porque o tinha muito comprido. Fiz uma cirurgia em Lisboa e mais três em Paris. Fiz a última quando estava grávida, aos 31 anos. Numa delas, tive uma hemorragia tão grande que a minha mãe pôs dois conventos a rezarem por mim. Agora respiro mal, estou sempre de boca aberta.

Como é a relação com a sua filha?

Não quero falar da minha filha, porque não gosta que falem dela.

Aprendeu a valorizar-se esteticamente. Porque é que só se gosta de ver de perfil do lado esquerdo?

Porque tenho o perfil mais marcado do lado direito. Tal como o Cavaco. Ele tem um lado melhor do que o outro.

E porque é que sempre se vestiu de preto?

Adoro o preto, desde os 13 anos.

Mas hoje está de cor-de-rosa.

Pois estou, apeteceu-me. Larguei o preto quando engordei.

Nunca pagou a factura por ser uma mulher tão espontânea?

Recebi várias ameaças de morte nos anos 80, porque fazia a peça Molly Bloom, de James Joyce, com um texto que era fresco. Depois tive mais ameaças com a peça Os Homens [1993]. Após uma dessas ameaças fiquei com um esgotamento tão grande que passei 15 dias em casa a dormir. A seguir, meti-me no avião e fui para a ilha do Sal, em Cabo Verde. Estiquei-me ao sol, apanhei uma insolação e no dia seguinte voltei para Lisboa. Foi a viagem mais cara da minha vida.

Sempre foi temerária. Como levou As Cartas Portuguesas à Off-Broadway, o circuito alternativo dos musicais nova-iorquinos?

Telefonei para o La MaMa Experimental Theatre Club, em Nova Iorque, e pedi para falar com a miss Ellen Stewart [fundadora do teatro]. Lá passam o telefone a toda a gente, não é como aqui, que todos dizem estar em reunião. Depois enfiei-me no avião e reuni-me com ela. Fui a primeira [actriz portuguesa] a ir para a Broadway, em 1979. Actuava duas vezes por semana em português e as restantes em inglês. Estive lá dois meses.

Arrepende-se de alguma coisa?

De me ter separado do pai da minha filha, foi uma grande asneira. Ele era a melhor pessoa do mundo, nunca conheci ninguém tão bondoso. Era muito estimulante, muito engraçado, queria ir para aqui e para acolá. Fui uma besta. Aliás fui uma besta por me ter separado dos homens todos de que me separei, excepto do último, que foi o tal 13 anos mais novo do que eu.

Soa a um mea culpa. Como é a Graça má?

A Graça má é vaidosa por orgulho. A pessoa com quem fui má [não diz quem] não foi por orgulho, mas por egoísmo, porque a abandonei. Tinha de estar em cena, a trabalhar.

Todos estes sofrimentos ajudam à preparação das personagens, a obter a tal densidade dramática?

Não. Tudo isso contribuiu para eu ser eu. E quem vai para cima do palco sou eu. Não vou buscar emoções nenhumas. Tenho emoções de segundo em segundo.